«Мисливець за Пугачовою»: стало відомо, як Примадонну хотіли вбити

Сьогодні, 15 квітня, Аллі Пугачовій виповнюється 76 років. За цей час Алла Борисівна стикалася з різними випробуваннями. І здається, що останні 3 роки співачці доводиться особливо тяжко.

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Але чи це так насправді? Попри всі розмови про тягар життя за кордоном і неможливість заробляти на батьківщині як раніше, сама Пугачова всім своїм виглядом постійно демонструє абсолютну любов до свого нинішнього життя постійної мандрівниці.

Як відомо, Аллі Борисівні з 2022 року неодноразово доводилося переїжджати з місця на місце разом з дітьми, що підростають, через ті чи інші події.

Хай там як, а бували в житті Пугачової події й гірші. Понад 30 років тому Примадонну мало не вбили. Хоч як дивно це звучало, потенційним душогубом співачки ледь не став чоловік, на прізвище Нагієв, передають ЗМІ.

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Ця історія зовсім не таємниця, але далеко не всі про неї знають. Зріст в 158 сантиметрів Анатолія Нагієва багатьох міг ввести в оману кого завгодно. Проте не всі знали, що чоловік був неймовірно спритний і сильний. В історії кримінальної росії він залишився як «Мисливець за Пугачовою», хоча за ним вважалося кілька інших страшних злочинів. Це був найнатуральніший маніяк, який, втім, справді страждав від ідеї фікс знайти, зґвалтувати та вбити Аллу Пугачову. По чистому випадку вийшло так, що Пугачова в результаті сама підставилася.

«Нагієв роздобув солідний одяг, купив гарні квіти і проникнув у гримерну співачки, де представився серйозною людиною. Він висловив захоплення, засипав компліментами, вона погодилася на зустріч, передала свою візитку, де було вказано її домашню адресу», — розповідав колишній міліціонер Микола Єфимченко.

Як часто буває у таких історіях, є різні версії подій минулих років. По одній з них виходить так, що Анатолій Нагієв весь вечір чекав на свою зіркову жертву біля під'їзду, але марно.

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Іншого разу Пугачова все ж таки приїхала додому, зайшла в під'їзд і попрямувала до ліфта, а маніяк кинувся прямо за нею. Однак його випадково зупинила консьєржка, вирішивши дізнатися, до кого з мешканців зібрався незнайомий їй чоловік. Секундна затримка врятувала Пугачовій життя, двері ліфта зачинилися і вона поїхала на свій поверх, а Нагієв поспішив покинути спочатку будинок Примадонни, а потім і зовсім москву.

Повернутися до полювання на Пугачову йому не вдалося. Маніяк пізніше зґвалтував і вбив двох провідниць і пасажирок у поїзді Харків-Москва, позбавившись чотирьох трупів через вікно.

«Він потім розповідав операм, що у кожній жертві бачив Аллу. Він був, мабуть, найшвидшим серійним вбивцею в кримінальній історії росії. Такий собі експрес-Чикатило», — розповідав потім відомий детектив Амір Сабітов.

Проколовся Нагієв через жадібність. З руки однієї зі своїх жертв маніяк зняв обручку і вирішив добути грошей у ломбарді. Майже одразу його затримали та засудили до розстрілу.

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Але успіх на той момент ще не зовсім відвернувся від «Мисливця за Пугачовою». Йому вдалося втекти від своїх охоронців. Новина миттю дійшла міністра внутрішніх справ Миколи Щелокова. Поки міліціонери шукали Нагієва по всій Ростовській області, сам маніяк сидів у сараї на околиці маленького села поряд з Новочеркаськом. Свою барлігу Нагієв влаштував прямо в сіні, час від часу вибираючись з нехитрого притулку і крадучи їжу у місцевих — у жіночому одязі…

Щодо дивної «циганки» мешканці селища звернулися до дільничного. Нагієва майже загнали до пастки, проте йому вдалося вискочити з сараю.

«Втікаючи, він у жіночому одязі заскочив у двір, де були жінка та діти, в руках у нього був обріз та ніж. Він підвівся біля сараю, на дах якого поліз дружинник з палицею, хотів зверху вдарити. У цей час Нагієв підняв рушницю і був поранений зустрічним пострілом», — розповідали міліціонери.

Невдовзі Анатолія Нагієва розстріляли. За словами очевидців, маніяк до останнього вірив, що йому вдасться знайти Пугачову та зробити свою чорну справу. Але Примадонні пощастило.

Нагадаємо, на початку квітня помер батько Філіпа Киркорова. Попри те що Пугачова деякий час була невісткою Бедроса Киркорова, вона відмовилася їхати на похорон. Попередній приїзд співачки в росію на похорон модельєра Валентина Юдашкіна, з яким Примадонна дружила, пройшов дуже важко.

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