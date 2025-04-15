Алла Пугачова може випустити нову пісню 15 квітня — у свій день народження

Сьогодні, 15 квітня, народній артистці СРСР Аллі Пугачовій виповнюється 76 років, і святкувати цю дату вона буде, звичайно, не у селі Грязь, як у попередні роки, а на Кіпрі, де живе з родиною останнім часом.

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Крім того, співачка може випустити в день народження нову пісню — про це виданню «Абзац» повідомив композитор Андрій Місін.

«Пісні є, і вони через якийсь час трапляться. Можливо навіть завтра, але не знаю», — зазначив він, зазначивши, що це лише припущення, оскільки виконавиця не посвячує його у свої плани.

Також композитор додав, що Пугачова має композиції на різні теми, але розкривати їх назви він поки не може. Проте, за його словами, співачці «є що сказати людям».

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Крім того, Місін уточнив, що артистка планувала випустити цілий альбом, проте кілька композицій витекли у Мережу, через що роботи випускатимуть по черзі.

Втім, про день народження Примадонни пам'ятають її шанувальники. Першою привітала артистку донька Христина, яка поділилася з публікою архівною зйомкою пісні «Літні дощі», що проходила у Швеції 1983 року.

«З днем народження, мамо», — написала коротко Орбакайте.

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Не залишився осторонь і відомий композитор Ігор Ніколаєв. На сторінці у Instagram він розмістив відео. У кадрі Пугачова виконує композицію "Близькі люди", написану Ніколаєвим. Вперше пісня прозвучала на "Різдвяних зустрічах" у 1993 році.

Пісня містить філософські слова про тих, кого ми вважали близькими, і кого після "заметілі" «можна вибачити, але не повернути». Мовляв в росію співачці краще не повертатися

"З днем народження, Алло Борисівно!" – додав автор хіта "Вип'ємо за кохання".

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Звичайно, не міг не привітати іменинницю чоловік Максим Галкін.

"З днем народження, кохана!", - написав Максим і опублікував спільні з Аллою Пугачовою фото.

До вітань Максима Олександровича доєдналися колишня продюсерка Лободи Нателла Крапівіна та інші шанувальники.

А тим часом батьківщина теж приготувала «подарунок» для співачки — її будинок у Підмосков'ї опинився під загрозою знесення.

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