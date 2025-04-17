Поставили перед фактом: у сімʼї Катерини Кухар несподіване поповнення

Відома балерина та хореограф Катерина Кухар, яка пише мемуари, повідомила про поповнення у родині. На своїй сторінці у соціальній мережі Катерина виклала світлину з «подарунком», який їй зробили донька та син. Тепер у родині Кухар буде жити мальтіпу на імʼя Белла. Катерина зізналася, що таке «поповнення» стало для неї повною несподіванкою.

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Катерина Кухар з “подарунком”, який їй зробили донька та син

«Знайомся, мамо, це Белла! - написала Катерина під світлинами з песиком. — У нас новий член родини.

Прокидаюсь вранці — а на мене дивиться чотирилапий, пухнастий, з очима «ти-ж-мене-не-виженеш» собака.

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І найцікавіше — ніхто мене ні про що не питав. Просто поставили перед фактом.

Чекаю вже наступного етапу — приходу одразу невістки: «Знайомтесь, мамо, це Марина. Тепер вона буде жити з нами.»

(І що найстрашніше — уявити це не так вже й складно…)

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Мої діти, звісно, молодці: об’єднались, домовились, реалізували план на всі сто.

Командна робота — дванадцять балів.

Я от тільки не зрозуміла, в який момент їхня самостійність перетворилась на мою відповідальність.

Так, відповідальність бігає по дивану. А діти — у школі.

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Ну що ж. Белла — значить Белла.

Я тепер офіційно мама в кубі.

Вітаю себе. І йду вивчати, як правильно обирати повідець".

Донька балерини з новим членом сім'ї

Підписники прокоментували новину під світлинами з Беллою та пораділи за Катерину.

«Це круто, — написали у коментарях. - Ви не пошкодуєте, бо це нескінченний потік любові. Ніхто так не любить, як собака. Вони роблять шкоду, все гризуть, слюнявлять — але то все дрібниці…»

«Це неймовірно, аплодую винахідникам і маминому доброму сердечку», — пораділи за балерину.

«Мине зовсім небагато часу, і Ви не зможете собі уявити своє життя без цього щастя», — попередили Кухар.

Раніше Ектор Хіменес-Браво розчулив мережу своїми домашніми улюбленцями.

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