Поставили перед фактом: у сімʼї Катерини Кухар несподіване поповнення
Відома балерина та хореограф Катерина Кухар, яка пише мемуари, повідомила про поповнення у родині. На своїй сторінці у соціальній мережі Катерина виклала світлину з «подарунком», який їй зробили донька та син. Тепер у родині Кухар буде жити мальтіпу на імʼя Белла. Катерина зізналася, що таке «поповнення» стало для неї повною несподіванкою.
«Знайомся, мамо, це Белла! - написала Катерина під світлинами з песиком. — У нас новий член родини.
Прокидаюсь вранці — а на мене дивиться чотирилапий, пухнастий, з очима «ти-ж-мене-не-виженеш» собака.
І найцікавіше — ніхто мене ні про що не питав. Просто поставили перед фактом.
Чекаю вже наступного етапу — приходу одразу невістки: «Знайомтесь, мамо, це Марина. Тепер вона буде жити з нами.»
(І що найстрашніше — уявити це не так вже й складно…)
Мої діти, звісно, молодці: об’єднались, домовились, реалізували план на всі сто.
Командна робота — дванадцять балів.
Я от тільки не зрозуміла, в який момент їхня самостійність перетворилась на мою відповідальність.
Так, відповідальність бігає по дивану. А діти — у школі.
Ну що ж. Белла — значить Белла.
Я тепер офіційно мама в кубі.
Вітаю себе. І йду вивчати, як правильно обирати повідець".
Підписники прокоментували новину під світлинами з Беллою та пораділи за Катерину.
«Це круто, — написали у коментарях. - Ви не пошкодуєте, бо це нескінченний потік любові. Ніхто так не любить, як собака. Вони роблять шкоду, все гризуть, слюнявлять — але то все дрібниці…»
«Це неймовірно, аплодую винахідникам і маминому доброму сердечку», — пораділи за балерину.
«Мине зовсім небагато часу, і Ви не зможете собі уявити своє життя без цього щастя», — попередили Кухар.
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