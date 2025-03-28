Шубу розрізали на шматки: Катерина Кухар зізналася, чим займається останні роки

Відома балерина, прима Національної опери України Катерина Кухар, яка розказала про своє найцінніше вбрання, здивувала відвертістю. У Міжнародний день театру вона звернулася до своїх прихильників, щоб розказати, які зміни у її житті відбулися завдяки сцені. На своїй сторінці у соціальній мережі Катерина виклала відвертий допис не тільки про перемоги, а й про болісні моменти. Виявилося, що Кухар дописує свої мемуари, які стануть справжньою сенсацією.

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«Я бачила, як заздрощі стають небезпечнішими за розтяжки, а ненависть — отруйнішою за втому, — зізналася Катерина. — Я пам’ятаю шубу, яку розрізали на шматки, пам’ятаю скло на сходах перед виступом.

Але знаєте що? Я не дозволила цьому мене зламати.

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Бо театр — це не тільки випробування. Це ще й порятунок. Коли в житті траплялося щось настільки болюче, що здавалося — більше не зможеш дихати, сцена рятувала мене. Танцюючи, я забувала про втрати. Репетиції стали моєю молитвою. Підняття руки, поворот голови, легкий стрибок — усе це тримало мене на плаву, не давало впасти у темряву".

Кухар пригадала, що саме у театрі зустріла обох своїх чоловіків. І вона вдячна за кожну хвилину на сцені, любов, віру і, навіть, біль.

«Я довго не ділилася тим, що залишалося за кулісами, — написала балерина. - Але час настав. Я дописую свої мемуари.

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І я хочу, щоб ви знали: справжня історія балету — це не тільки блиск костюмів і сльози на фінальному поклоні. Це боротьба. Це падіння. Це злети. Це життя".

Підписники Катерини привітали її зі святом та зізналися, що давно очікують її мемуарів.

«Пронизливі слова… чекаємо ваших мемуарів, будьте натхненна, пані Катерина!» — написали у мережі.

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«Вітаю всіх причетних! — поділилися враженням. - І так, чекаємо на мемуари!»

Раніше Катерина Кухар «засвітила» свого коханця.

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