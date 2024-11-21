Картина маслом: Ектор Хіменес-Браво розчулив мережу
Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який показав розбитий росіянами знімальний павільйон проєкту, здивував новими світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор виклав фото із засніженого Ірпеня, де знаходиться його дім, зі своїми улюбленцями. Відомо, що влітку Ектор прихистив собаку Бубіка, якого залишили помирати біля дороги.
«Картина маслом: я, хвостики і перший сніг», — підписав світлини шеф-кухар.
Нагадаємо, нещодавно Ектор приймав пологи у своєї улюбленої собаки — грифона Лупіти, і залишив собі одне цуценя. Шанувальники шеф-кухаря відреагували на фото та подякували йому за те, що він забрав собі безхатнього собаку.
«Перший сніг Бубіка», — зауважили у коментарях.
«Справжнє зимове щастя, — написали підписники. — Чудова компанія для прогулянки».
«Схожі один на одного», — вирішили у коментарях.
«Кожен робить те, що може, і те, кому зараз потрібен, і так, на скільки має моральних, фізичних сил, — висловилися підписники. — Гарне фото, дякую, що прихистив в себе цього малого хвостика!»
Раніше Ектор здивував повідомленням, що йде з «МастерШефа».123
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