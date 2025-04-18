Я в кайфі: Євген Галич вразив зізнанням

Популярний музикант, лідер гурту О. Torvald та військовий Женя Галич, який заспівав у дуеті, вразив мережу своїм зверненням. На сторінці у соціальному додатку Євген виклав світлину та пост, який заздалегідь присвятив своєму дню народження. Наприкінці квітня Галичу виповнюється 41 рік.

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«Цього місяця мені виповнюється 41, — написав музикант. — І я зрозумів, що я не боюсь бути дорослим.

Це не про зморшки чи про «все стабільно». Це про вибір. Про глибину. Про вміння не тікати, коли складно. Я навчився брати на себе відповідальність — не тому, що мушу. А тому, що хочу. Я впевнений у собі.

Не завжди спокійний. Не завжди бездоганний. Але справжній. Іноді сумно. Іноді темно.

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Бо війна навчила нас не грати в сильних — а бути сильними. Через біль. Через втрати. Через любов.

Дорослість — це не кінець драйву. Це просто інший його рівень. Це коли замість «я хочу все» приходить «я знаю, що мені треба».

Мені — 41.

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І я в кайфі від того, ким я став".

Шанувальники підтримали музиканта та додали, що вони у захваті від правильних слів Євгена.

«Нарешті правильна пропаганда», — написали у коментарях.

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«У наш час старіти — привілей, — поділилися думками. — Тож потрібно приймати життя як нагороду, навіть якщо важко, навіть якщо щось болить, навіть якщо труднощі з роботою чи особистим життям, хтось і радий був би мати ці труднощі, але вже нічого не болить, нікуди поспішати і немає сліз, щоб плакати».

«Чудовий вік! — зауважили у мережі. — Тобі личить ця дорослість».

Раніше музикант відверто розповів про свою залежність.

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