Багато пекла: відомий музикант розповів про свою залежність

Популярний музикант, лідер гурту О. Torvald Женя Галич, який отримав орден «За мужність» III ступеня, розповів, як велика війна змінила його життя. Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення співак вступив до лав ЗСУ та поставив «на стоп» свою творчість. У проєкті «Муз_Тренд» Галич згадав, як збирався закрити гурт О. Torvald і що допомогло йому позбутися шкідливої залежності.

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— Я майже не розповідав про службу перший рік, — розповів артист. — Так, комусь про це було відомо. Але поки інші артисти випускали пісні й щось робили, я копав. Зараз же творчість гурту О. Torvald змінилася радикально. Особисто я пройшов величезний шлях переосмислення всіх цінностей і себе самого, починаючи з 24 лютого 2022 року. Ну і плюс, я побачив дуже багато пекла. Моє сприйняття музики, навколишнього світу, людей, музикантів своїх теж змінилося.

Музикант зізнався, що довго не міг знайти спільну мову зі своїм колективом. Самі учасники гурту не знали, як поводитися з другом-військовим. Галич не приховує, що тривалий час «ненавидів колег за те, що ті відсиджуються». Тому наприкінці 2023 року музикант все ж вирішив розпустити колектив.

— Подякував усім, — згадав той час Галич. — І коли ми всі були дуже пʼяні, вислухав у свій бік, як я змінився, що я роблю не так, у чому до мене претензії… Плакав, вони плакали, ми всі плакали. Після того дали слово, що хочемо продовжувати. Тоді я кинув пити. Ми поїхали в заміський будинок, поселилися там всі разом і стали створювати альбом «Втома».

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Музикант додав, що не збирається вживати ні краплі алкоголю до 18-річчя свого сина.

Раніше Галич зізнавався у важкій депресії.

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