Замість музею: Ольга Мартиновська назвала свою слабкість

Відома шеф-кухарка, суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська, яка назвала причини розлучення, згадала своє дитинство та розповіла про любов до простих продуктів. Виявляється, ще з малих років вона привчилася насолоджуватися смаками. На своїй сторінці у соціальній мережі Мартиновська виклала світлину з базару на Мадейрі та допис про найяскравіші спогади.

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«Моє сільське коріння — то мій потужний інструмент в професії кухаря, — написала Мартиновська. — До 20 років я взагалі не знала, що таке індустріальна їжа, додатки, модифіковані продукти та навіть заморожені напівфабрикати. У нас все було „своє“, з грядки, з ферми, свіже, натуральне, взимку ферментоване. Моя улюблена пора була весна і її дикий часник у нас в пасіці. Ми дотримувалися Великого Посту, й улюбленою стравою було посмажити перебрану після зими із погреба вже зморшкувату картоплю на домашній олійці й багато-багато того самосійного ароматного зеленого часничку, який я лазила зривати прямо під вуликами. Досі памʼятаю смак тої картоплі».

Шеф-кухарка додала, що вчилася готувати у мами та бабусі, яка жила на Житомирщині. І назвала свою філософію їжі.

«Найкращий продукт, правильно підібрані до нього техніки, природні смаки та невелика кількість спецій, — поділилася Оля і додала, що її слабкість — базари. — Хай пробачить мені велике мистецтво, але в будь-якому новому місті замість музею я скоріше побіжу на ринок, і захоплююсь я томатами більше, ніж картинами, сорррріііі».

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"Я захоплююсь томатами більше, ніж картинами", - чесно зізналася Оля

Підписники подякували шеф-кухарці за теплі спогади дитинства.

«У житті кожного є різні моменти, але найкраще про події говорять спогади, — додали у коментарях. — Тому спогади з дитинства — найтепліші. І саме тому ми робимо подорожі так, щоб тільки теплими спогадами вони викарбовувалися у серцях. Ви неймовірна, чудова, щира, дякуємо, що обрали нас».

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«Як я люблю Ваші історії, таке тепло», — зізналися підписники.

Раніше відома шеф-кухарка Тетяна Літвінова згадала сварку з Мартиновською.

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