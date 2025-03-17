З мене зробили чучело: відома шеф-кухарка про перебування на «МастерШеф»

Відома шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Тетяна Літвінова зробила неочікуване зізнання. Виявилось, що Тетяна декілька років приховувала справжню причину, чому пішла з популярного кулінарного проєкту. Про це вона розповіла на Youtube каналі «Аліна Доротюк». Виявилося, що роки роботи на шоу стали для неї справжнім випробуванням, а спілкування з Ектором Хіменесом-Браво — емоційно важким. Проте звільнення з проекту для шеф-кухарки було несподіваним.

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«Я приносила прибуток каналу, була одним із потужних рекламних облич, — розповіла Тетяна. — Я відчувала негатив від Ектора. Він завжди коментував мене іспанською мовою, яку я не знала… Мені було важко з ним спілкуватися — його поведінка була постійно різна. Але я ж не буду когось виховувати».

Тетяна Літвінова зізналася, що їй постійно доводилося тримати баланс. А після того, як вона пішла — продюсери жодного разу не згадали про неї.

«Мене жодного разу не покликали як гостя, — обурювалася Тетяна. — Жодного разу не згадали. Мене наче не існує. З мене зробили відьму, яка зверхньо і грубо поводилася з персоналом. Хоча це неправда».

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Літвінова зазначила, що у продюсерів не вистачило сміливості сказати, що її звільнено.

«Я піду далі, — наголосила шеф-кухарка. — Я набагато сильніша, ніж то лайно, що відбувалося там. Зі мною просто не підписали контракт, просто не вистачало сміливості мені сказати. Потім я зʼясувала інформацію, яка мене вбила. На моє місце кастингують людей, з якими я дуже близька. Я не хотіла, щоб колись Бог мені поставив такий екзамен».

Виявилось, що досі Тетяна тримає образу на свою колегу, суддю «МастерШефа» Олю Мартиновську, з якою до проєкту близько товаришувала.

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«Оля жила в моєму будинку, у неї були ключі, — згадала Тетяна. — Спочатку я її підтримала, але потім вона показала свою лояльність до системи. Я не можу через це переступити… З мене зробили чучело, а близька людина про це мовчить».

Раніше Ольга Мартиновська зізнавалася, що вона холоднокровна і прагматична.

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