Я холоднокровна, прагматична: суддя «МастерШеф» про своє розлучення (відео)

Популярна шеф-кухарка, суддя проєкту «МастерШеф» Ольга Мартиновська, яка вразила своїми дитячими фото​​, зізналася у проблемах в стосунках з чоловіками. Відомо, що Ольга сама виховує 8-річну доньку, а її колишній чоловік живе за кордоном. У проєкті на YouTube-каналі RAMINA Мартиновська розповіла, що сама стала ініціаторкою розлучення.

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— Я не страждаю від дуже сильних перепадів настрою, — зізналася Ольга. — У мене немає крайніх емоційних злетів — станів ейфорії, фантазій чи абсолютного захвату. Так само, як і глибоких емоційних спадів. Я досить холоднокровна, прагматична, тверезо мисляча людина, не істеричка.

Мартиновська пригадала, що відносини з чоловіком стали проблемними з народженням доньки.

— Мій колишній чоловік Ваня допомагав, наскільки міг і вмів, хоча й не так, як мені б хотілося, — пригадала Ольга. — Ваня молодший за мене майже на три роки, і він часто казав: «Я не знаю, як це робити». А я відповідала: «Я теж не знаю, але я роблю». У нас постійно була боротьба: «Чому ти не встаєш о шостій і не годуєш її?» У мене було безліч претензій. Вже зараз, з часом, я розумію, що над цим потрібно було працювати, адже нас обох ніхто не вчив, як бути батьками.

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Ольга Мартиновська з донькою

За словами шеф-кухарки саме вона стала ініціаторкою розлучення.

— Іноді я навіть звинувачую себе в тому, що наш шлюб розпався, адже саме я це ініціювала, — зізналася Ольга. - Він не хотів розлучення, не хотів руйнувати сім’ю. Я довго спостерігала, ніколи не влаштовувала скандалів, але накопичувала відчуття невдоволення… Я не почувалася ні щасливою, ні коханою. Не так я собі уявляла подружнє життя.

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