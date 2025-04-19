Отримаєте позитивний сюрприз: кому пощастить з 19 квітня по 20 травня

В суботу, 19 квітня, представники деяких знаків Зодіаку можуть отримати підвищення по службі.



Крім того, сьогодні почнеться особливий період для п'яти знаків Зодіаку, коли вони отримають від Всесвіту позитивний сюрприз, вважає українська астрологиня Катерина Соловйова.

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Кого ощасливить Сонце в Тельці

«19 квітня Сонце, яке відповідає за наше внутрішнє „Я“, свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров’я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності, здійснює інгресію до знаку Тельця️», — розповіла астролог в коментарі виданню Styler.

Сонце буде перебувати у другому знаку Зодіаку до 20 травня 2025 року. І це — нейтральне положення для денного світила.

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У період з 19 квітня по 20 травня його позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Телець;

Діва;

Козеріг;

Рак;

Риби.

Уважними з дією денного світила у цей період треба бути:

Левам;

Водоліям;

Скорпіонам.

«У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з романтичними пригодами, хобі, дітьми, будь-якими розвагами, творчістю, керівними посадами, азартом. У цей період можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з накопиченням матеріальних і духовних цінностей, талантами, економікою, фінансами, політикою, різноманітними видами мистецтва, біологією, медициною», — пояснила астролог.

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Також астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, яким точно пощастить найближчим часом.

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