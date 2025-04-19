Осиротіла маленька донечка: в бою на Курщині загинув воїн з Хмельниччини

Жителі та гості Красилова на Хмельниччині навколішки провели в останню дорогу Валерія Давидуна. Відважний воїн загинув 30 серпня 2024 року виконуючи бойове завдання у Курській області. Він вважався безвісти зниклим, і у всіх не згасала надія, що він живий… Але, на жаль, дива не сталось. Йому назавжди 25, повідомляє Красилівська міська рада.

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«За мирного життя Валерій Давидун був звичайним добрим і працьовитим хлопцем, навчався в Волицькій школі, згодом у Хмельницькому професійно-технічному училищі, здобув професію слюсаря-електромонтажника. У 2018 році пройшов службу в Збройних Силах України. Згодом працював у місцевому магазині», — йдеться у повідомленні.

Від початку великої війни з березня 2022 року Валерій перебував на службі в одному з підрозділів Старокостянтинівської протиповітряної оборони. З липня минулого року брав участь у бойових діях на Донецькому та Сумському напрямках.

«Йому б ще жити й жити, разом з дружиною радіти життю та маленькій донечці. Відеосюжети їхнього короткого щастя, які заполонили соцмережі, не можливо дивитися без сліз. Жорстокий ворог не дає нам жити й забирає щастя, забирає життя найкращих…» — написали земляки.

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Панахида за загиблим відбулася у Свято-Іоанно-Богословському храмі села Волиця.

Поховали воїна на сільському кладовищі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Донеччині загинув батько 5 дітей Андрій Онищенко з Черкащини.

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