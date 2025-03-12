Курщина рятує Покровськ і зміцнює позиції України на переговорах: експерт про причини особливо лютих атак окупантів

В останні кілька днів у Курській області склалася найважча ситуація на російсько-українському фронті. Окупантам вдалося досягти деяких успіхів, що може бути спробою зміцнити свої позиції перед переговорами про можливе перемир'я.

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Так вважає військовий експерт Дмитро Снєгирьов, за словами якого наступ росіян у Курській області серйозно вплинув на ситуацію на інших ділянках фронту. Насамперед це стосується Покровського і Торецького напрямків.

За його словами, саме з цим пов'язане деяке зниження активності російських БпЛА на Покровському і Торецькому напрямках. Зараз у Курській області перебувають найбільш підготовлені оператори БпЛА росіян. А також найбільш підготовлені підрозділи російської армії — дивізії спецпризначення Росгвардіі, бригади спецпризначення ГРУ, бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Загалом чисельність живої сили російських окупантів на Курському напрямку зараз становить близько 60−65 тисяч військових.

«Російська армія тисне на український рубіж оборони на південь від Суджі в Курській області. За інформацією низки моніторингових проєктів, росіянам вдалося відновити контроль над населеними пунктами Мартинівка та Мала Локня. Крім того, противник не полишає спроб узяти під контроль логістичні шляхи ЗСУ. Йдеться про ключовий логістичний хаб українського угруповання в Курській області — Суми-Юнаківка-Суджа. Українські війська, ймовірно, зберігають контроль над територією площею близько 300 кв км», — стверджує експерт.

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Як вважає експерт, активізація бойових дій у Курській області з боку російської армії пов'язана з міжнародними тенденціями, зокрема з можливістю так званих «мирних перемовин». росія розуміє, що присутність українських сил підвищує суб'єктність України в переговорному процесі.

Після початку контрнаступу українських сил на Курщині в січні поточного року американська сторона підкреслила, що така ситуація зміцнює позиції України на переговорах. Тодішній Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція українських сил на Курщині зіграє свою роль на потенційних переговорах про закінчення війни.

«Їхня позиція в Курську важлива, тому що, безумовно, це те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися наступного року, заявив він під час пресконференції з південнокорейським колегою в Сеулі», — цитує експерт американського чиновника.

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Також експерт наголосив, що ще до інавгурації Трампа агентство Bloomberg повідомило, що росія розглядала можливість територіального обміну, зокрема Курської області на частину окупованих територій України, ймовірно, Харківщину.

Щодо значення операції в Курській області, то, на думку Дмитра Снєгирьова це:

росія змушена була перекинути в Курську область боєздатні підрозділи, зокрема бригади морської піхоти, повітряно-десантних військ, спецпризначенців ГРУ та Росгвардії, загальною чисельністю до 60 000 осіб;

за даними Головного управління розвідки МОУ, втрати росіян у Курській області становили до 48 000 осіб. За інформацією української розвідки, російська армія втратила значну кількість підготовлених військових кадрів, що негативно вплинуло на її бойову спроможність;

росія була змушена створювати оборонні лінії в Брянській і Бєлгородській областях, витративши на це понад 500 мільйонів доларів;

війну було перенесено на територію рф, що підірвало престиж російської влади як усередині країни, так і на міжнародній арені.

«Наразі важливо стабілізувати ситуацію в Курській області, і у Сил оборони України є всі шанси зробити це. Однак щодо припинення вогню і подальшого „затишшя“ є сумніви, адже росія навряд чи погодиться на це, особливо на суші», — резюмує експерт.

Раніше повідомлялося, що активізація зусиль окупантів у Курській області дещо полегшила ситуацію навколо Покровська, який потрібен окупантам як зручний логістичний хаб.

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