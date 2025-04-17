Більше року чекали на диво: у бою на Донеччині загинув батько 5 дітей

Місто Тальне попрощалося із героєм Андрієм Онищенком, який у боротьбі за волю України віддав найдорожче, що мав — своє життя. За словами земляків, йому ще з ранніх років були привиті важливі цінності: любов до рідної землі, працьовитість, чесність і відданість. Усе, що він робив, було направлено на родину і рідну землю, повідомляє міська громада.

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«Андрій працював різноробочим на місцевих підприємствах. Його трудова біографія була такою ж скромною та відповідальною, як і сам він — завжди чесний, завжди готовий допомогти. Чоловік з дружиною Світланою виховували двох дітей. Андрій став справжнім батьком і для трьох дітей від першого шлюбу його дружини — Віталія, Максима, та Віолети.

14 червня 2023 року Андрій став до лав ЗСУ. Не вагаючись, пішов до війська. Він служив кулеметником. Його бойовий шлях пролягав через найгарячіші точки фронту, через Донеччину, через запеклі бої, де літали кулі, де кожен крок міг бути останнім.

У грудні 2023 року в бою на Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Терни, Андрій зник безвісти. Після тривалого періоду невідомості, лише у квітні 2025 року після ідентифікації тіло бійця повернулося до рідних. Він був життєрадісним, чуйним, завжди готовим допомогти навіть у найскладніших ситуаціях", — йдеться у повідомленні.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Запоріжжі загинув сержант В’ячеслав Кучерук, боєць Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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