В Україні змінили порядок оформлення та видачі довідок переселенцям: що важливо знати

Уряд, який нещодавно спростив процедуру призначення соціальних стипендій дітям із вразливих категорій, зокрема, внутрішнім переселенцям, змінив й порядок оформлення та видачі довідки про взяття на облік ВПО.

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Як повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець, урядовою постановою, зокрема, спрощуються процедурні моменти.

Так, про зміни життєвих обставин внутрішні переселенці віднині можуть повідомляти через портал «Дія» онлайн. Це може бути інформація про зміну місця проживання; повернення в свою домівку; виїзд за кордон на постійне місце проживання; про відмову від довідки ВПО.

«Якщо ВПО тимчасово переїхала до іншої громади на лікування (більше ніж на 15 днів), така особа може оформити довідку за новим місцем перебування. Після завершення лікування упродовж 60 днів треба буде стати на облік за фактичним місцем проживання», — зазначив омбудсмен та додав, що право на отримання довідки про взяття на облік ВПО також матимуть військовослужбовці (виняток — військові строкової служби та окремі категорійї призову). Йдеться про тих, хто проходив службу або служить зараз.

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А з 1 липня 2025 року Мінфін щомісяця проводитиме верифікацію переселенців. Якщо під час перевірки з'ясується, що ВПО перебуває за кордоном понад 90 днів поспіль без поважної причини (наприклад, не хвороба, не відрядження, не реабілітація), то довідку можуть відкликати. Втім, переселенець, який повернется в Україну, матиме право отримати її повторно.

Раніше експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін пояснював, що пенсію не можуть перераховувати громадянам, які проживають в росії, а також на тимчасово окупованих територіях України. Аби виплати нарахували, мешканці ТОТ мають проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року. Виплату пенсії припиняють, якщо протягом шести місяців були відсутні видаткові операції та не проводилася фізична ідентифікація особи.

Фото зі сторінки омбудсмена

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