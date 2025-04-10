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Нові правила для переселенців: хто ризикує залишитися без виплат 2025 року

16:07 10 квітня 2025
Деяким переселенцям для отримання пенсії слід написати заяву до Пенсійного фонду

В Україні через війну тисячі людей стали переселенцями. Частині з них треба подати заяву до Пенсійного фонду, щоб виплату пенсії не зупинили. Про це розповів відомий пенсійний експерт Сергій Коробкін, пише «На пенсії».

Так, частина пенсіонерів зі статусом ВПО мають написати заяву в ПФУ, щоб продовжити отримувати пенсію. Це передбачено постановою Кабміну № 299 «Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Відповідно до цієї постанови, пенсію не можуть перераховувати громадянам, які проживають в росії, а також тимчасово окупованих територіях України. Щоб нарахували пенсію жителям тимчасово окупованих територій, їм треба проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного календарного року. Виплату пенсії припиняють, якщо протягом шести місяців були відсутні видаткові операції та не проводилася фізична ідентифікація особи.

Тим, хто залишається на тимчасово окупованих територіях, а також тим, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії проводиться у випадку неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення окупантів. Щоб це підтвердити, потрібно просто написати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

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Як писали «ФАКТИ», частина пенсіонерів отримає грошову допомогу у розмірі 3250 гривень.

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