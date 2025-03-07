Кабмін змінив правила призначення соціальних стипендій студентам: що важливо знати

Уряд, який з 1 березня змінив деякі правила призначення субсидій (йдеться і про комуналку, і про оренду житла для внутрішньо переміщених осіб), спростив процедуру призначення соціальних стипендій дітям із вразливих категорій.

ВІДЕО ДНЯ

Так, на урядовому порталі повідомляється, що віднині діти з пільгових категорій (ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи) зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і ПІСЛЯ досягнення ними 18-тирічного віку — ДО 23-х років включно. При цьому не важливо, в якому саме віці дитина отримала відповідний статус — до повноліття чи після.

«Раніше, якщо відповідний статус дитині чи її батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, студент не міг претендувати на соціальні стипендії», — пояснили в уряді.

Беручи до уваги той факт, что діти учасників бойових дій можуть стикатися з труднощами із наданням підтвердних документів, Кабмін ввів нову норму.

РЕКЛАМА

Згідно з нею, дітям УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни або військових, які зникли безвісти, якщо посвідчення члена сім’ї загиблих ще не оформлене, можна використати для оформлення соціальної стипендії рішення суду щодо визнання батька (матері) безвісно відсутнім. Інший варіант — витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Також дітям УБД, які не можуть надати довідку про безпосередню участь у бойових діях та копію посвідчення учасника бойових дій, можна надати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Нагадаємо, що уряд також підготував проєкт змін правил щодо виїзду військовозобов'язаних за кордон, розширивши перелік категорій, які мають на це право.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

48

Читайте нас у Facebook