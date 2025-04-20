Вже визначився з датою весілля: на Донеччині поліг воїн з Хмельниччини

Пекучий біль втрати черговий раз оповив Хмельниччину. У Шепетівську громаду «на щиті» додому повернувся старший солдат Роман Гринчук, який загинув в бою, героїчно захищаючи Батьківщину, повідомляє міська рада. Йому навіки 27 років.

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«Він був молодшим сином. Як і всі діти, часто після ігор додому приходив замурзаним, мама сварилася, а він відповідав: „Нічого, попереш і відмиєш мене, бо я твій розумашка“. Старший брат Євген змалку привчав Романа до техніки — разом вони захоплювалися автомобілями, мотоциклами. Після закінчення школи Роман вступив до Нетішинського професійно-технічного училища, де здобув професію слюсаря з ремонту транспортних засобів. Потім влаштувався у меблевий цех столяром», — йдеться у повідомленні.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Роман не залишився осторонь. 22 листопада 2022 року став на захист Батьківщини.

«Воював спочатку на Харківському напрямку, потім була Костянтинівка, з нового року — Торецьк. Завжди допитливий, відважний і ще роботящий. Слюсар — це його покликання, і на війні продовжував ремонтувати стару техніку, бо йому це подобалось. Любив готувати за новими рецептами».

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Влітку 2023 року, після одного з запеклих зіткнень з ворогом, був поранений. Лікування проходив у шпиталі Полтави. У жовтні 2024 року, бувши в відпустці, Роман зробив пропозицію своїй коханій Аліні. Вже навіть визначились із датою весілля, мріяли про дім, дітей, спільне майбутнє… Та війна обірвала ці мрії.

12 квітня 2025 року воїн загинув на Донецькому напрямку. За свою відвагу юнак нагороджений почесним нагрудним знаком «Золотий хрест».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у бою на Донеччині загинув батько 5 дітей Андрій Онищенко.

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