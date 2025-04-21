40.86 / 41.51 46.89 / 47.92
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Супер-підживлення для полуниці: витрачати гроші не доведеться

17:27 21 квітня 2025
Полуниця. Фото&nbsp;— скріншот

Кожен, хто вирощував полуницю, стикався з прикрими несподіванками. Начебто доглядаєш за нею, поливаєш, прополюєш, однак у результаті ягід немає, або є дрібні та кислі, які гниють просто на кущах.

Вихід запропонувала відома блогерка, яка має власний канал «Городниця з Одеси».

За словами жінки, у квітні-травні слід обов'язково підживити полуницю і щедро її оприскати спеціальним відваром.

«Це натуральний дешевий засіб, який дає полуниці усе відразу: живлення, захист від хвороб і бар'єр від шкідників», — говорить жінка, розповідаючи, що основою засобу є звичайне цибулеве лушпиння, яким господині часто фарбують великодні крашанки.

РЕКЛАМА

Для його приготування візьміть півлітрову банку лушпиння (також можна додати ще й часникового, що тільки посилить ефект). Пересипте його в каструлю і залийте водою (2 л). Доведіть до кипіння, зніміть з вогню і дайте настоятися до повного охолодження. Після цього процідить, щоб видалити залишки лушпиння та розведіть настій у 10 л чистої води.

Як правильно використовувати настій

Насамперед, виконуємо полив під корінь — це живить рослину, зміцнює її кореневу систему, стимулює цвітіння і утворення зав'язі.

РЕКЛАМА

Також варто провести ще й оприскування по листю. Це захистить нашу полуницю від попелиці, кліщів та інших захворювань.

Важливо, що проводити таку обробку кущів навесні слід почергово — по одному щедрому поливу під корінь і по одному щедрому оприскуванню по листю.

А тим часом колега городниці поділився тонкощами посіву буряка.

РЕКЛАМА

55

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 21 квітня для всіх знаків Зодіаку

Близнюки мають бути максимально обережними, а Стрільцям не треба сперечатися з керівництвом: гороскоп на 21 квітня

підживлення полуниці

Урожай точно здивує: готуємо натуральне добриво для полуниці

Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

Грядка з молодою морквою. Фото Pixabay

Зробіть так, і морква зійде швидко і дружно: фахівець поділився корисними порадами

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту