Супер-підживлення для полуниці: витрачати гроші не доведеться

Кожен, хто вирощував полуницю, стикався з прикрими несподіванками. Начебто доглядаєш за нею, поливаєш, прополюєш, однак у результаті ягід немає, або є дрібні та кислі, які гниють просто на кущах.

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Вихід запропонувала відома блогерка, яка має власний канал «Городниця з Одеси».

За словами жінки, у квітні-травні слід обов'язково підживити полуницю і щедро її оприскати спеціальним відваром.

«Це натуральний дешевий засіб, який дає полуниці усе відразу: живлення, захист від хвороб і бар'єр від шкідників», — говорить жінка, розповідаючи, що основою засобу є звичайне цибулеве лушпиння, яким господині часто фарбують великодні крашанки.

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Для його приготування візьміть півлітрову банку лушпиння (також можна додати ще й часникового, що тільки посилить ефект). Пересипте його в каструлю і залийте водою (2 л). Доведіть до кипіння, зніміть з вогню і дайте настоятися до повного охолодження. Після цього процідить, щоб видалити залишки лушпиння та розведіть настій у 10 л чистої води.

Як правильно використовувати настій

Насамперед, виконуємо полив під корінь — це живить рослину, зміцнює її кореневу систему, стимулює цвітіння і утворення зав'язі.

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Також варто провести ще й оприскування по листю. Це захистить нашу полуницю від попелиці, кліщів та інших захворювань.

Важливо, що проводити таку обробку кущів навесні слід почергово — по одному щедрому поливу під корінь і по одному щедрому оприскуванню по листю.

А тим часом колега городниці поділився тонкощами посіву буряка.



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