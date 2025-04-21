Зробіть так — і сходи з’являться за 2 дні: фермер поділився тонкощами посіву буряка

Буряк — незамінна й обов'язкова складова частина найпопулярнішої української страви — борщу. Багато господарів самостійно вирощують буряк, щоб мати його на столі у будь-який час.

ВІДЕО ДНЯ

Але є тонкощі посіву та вирощування, які знають не всі. Фермер з Харківщини у своєму відео поділився своїм досвідом посіву буряка.

«Буряк швидко зійде, якщо виконати всі три правила посіву буряку у відкритий ґрунт. Вирощування буряку буде легке, а урожай буде великий», — зазначив він.

За словами аграрія, буряк довго сходить по трьох причинах: непідготовлене насіння буряку, непідходящий ґрунт та неправильна температура посіву.

РЕКЛАМА

По-перше, за словами аграрія, насіння потрібно підготувати. Для цього його залити теплою водою й залишити на 5 годин, щоб воно увібрало у себе якомога більше вологи.

Якщо посіяти сухе насіння, то вірогідність того, що воно не зійде, або сходи будуть дуже малі, дуже велика.

Замочувати можна як просте насіння, так і професійне насіння, оброблене фунгіцидами. Щоб після п'яти годин замочування уся обробка з професійного насіння не змилася, потрібно покласти у ємність паперовий рушник, злити воду, в якій було замочене насіння. А саме насіння викласти на цю серветку і додати трохи води, щоб серветка була повністю мокра, але так щоб насіння у воді не плавало.

РЕКЛАМА

Потім на цей контейнер натягнути звичайний пакет, щоб волога не випаровувалася й залишити так у теплому місці на дві доби.

Вже на другий день насіння буряку починає проростати. Коріння з'являється як на обробленому насінні, так і на звичайному необробленому.

Тепер все насіння, у якого з'явилося коріння, можна висаджувати. А насіння без коренів видаляється.

«Таким чином ми отримуємо стовідсоткові сходи вже на другий день, тому що насіння вже почало проростати», — зазначив аграрій.

РЕКЛАМА

Насіння покласти на суху серветку, щоб воно підсохло й не припало до рук при посіві.

Також потрібно підготувати грядки. У ґрунт потрібно обов'язково внести компост або перепрілий гній й перекопати грядку. Таким чином вона стане більш вологоємка й повітропроникла.

Тому що у щільному ґрунті сходи швидко не можливо отримати. А також врожай буде дуже малий.

На грядці потрібно зробити канавки глибиною приблизно 5 см, відстань між канавками повинна бути приблизно 20 см. Це потрібно для того, щоб коли виросте буряк, він не конкурував за вологу та світло.

Фермер пояснив, що буряк не любить кислий ґрунт і нормально рости в ньому не буде.

Кислотність ґрунту повинна рівнятись семи. Це нейтральний ґрунт і в ньому буряк буде нормально рости.

Якщо ґрунт кислий і рівняється 4 або 5, то його потрібно розкислити. Краще за все це робити восени, але також можна зробити і зараз прямо перед посівом.

Для цього знадобиться або доломітове борошно, або вапно (краще використовувати гашене). Можна також придбати звичайну крейду у вигляді пудри і вносити її в ґрунт — за допомогою садової лопатки притрусити грядки крейдою.

Перед посівом обов'язково потрібно добре пролити грядку. Це ущільнить ґрунт і зробить його максимально вологим.

У тому місці, де безпосередньо буде знаходитися насіння, добре полити, щоб вода у рядках стояла. Коли вона повністю поглиниться землею, можна висаджувати насіння.

Краще це робити, як тільки з'явилися корінці, а не чекати, поки воно виросте дуже довге і

попереплітеться.

Після сходів обов'язково прорідити насіння. Посіяний рядок буряка прикрити ґрунтом, щоб сонце не нашкодило корінню.

Третій, дуже важливий фактор, який впливає на швидку схожість насіння — це температура ґрунту. Яякщо температура ґрунту буде нижче за +15°, то навіть пророщене насіння буряку буде сходити приблизно 5 максимум 7 днів.

Якщо температура буде вище за +15°, то насіння зійде набагато швидше.

Після того, коли висадили насіння й присипали його тонким шаром ґрунту не більше 1 см, потрібно знов полити його водою, щоб притиснути ґрунт до насіння.

«При таких умовах сходи буряків будуть з'являтися на другий день після посіву, але потрібно підтримувати вологість ґрунту», — додав аграрій.

Ми також розповідали, як обрати добриво для картоплі при посадці, а також, як отримати ранній врожай кабачків та огірків.

107

Читайте нас у Facebook