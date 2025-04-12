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У квітні полийте цим розчином полуницю: скоро ви зберете щедрий урожай

21:01 12 квітня 2025
полуниця

У квітні час провести перше підживлення полуниці. У пошуках природних і ефективних способів зміцнення врожаю садівники все частіше звертаються до домашніх методів. Серед них лідирує незвичайне, але дуже ефективне добриво — вода маринованих огірків. Те, що для одних може бути кухонним сміттям, для інших стає запорукою соковитих і більших плодів, пише видання zielony.onet.

При догляді за полуницею вкрай важливо забезпечити необхідну кількість поживних речовин. Ось тут вода з маринованих огірків може виявитися неоціненною підтримкою. Багатий молочнокислими бактеріями, він не тільки покращує стан ґрунту, але і забезпечує калієм, необхідним для правильного цвітіння і плодоношення полуниці.

Перш за все, не забудьте розбавити огірковий маринад водою, щоб уникнути надлишку солі, яка може негативно вплинути на рослини. 50 мл розсолу змішати з 0,5 л теплої води й залишити на кілька годин. Використовуйте приготований таким чином розчин кожні три тижні, не розпилюючи його безпосередньо на листя або плоди.

Варто підкреслити, що хоча вода з маринованих огірків може значно сприяти покращенню якості та розміру полуниці, її не слід розглядати як єдине добриво. Адже вчасне і правильне підживлення полуниці є запорукою чудового врожаю цієї ягоди.

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Раніше фахівці назвали ідеального сусіда для полуниці, який допоможе підвищити врожайність цієї культури на 20 відсотків.

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