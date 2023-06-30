Минуло лише два місяці з моменту викриття злочинної групи, яка нібито сприяла вирішенню судових суперечок на користь олігарха Костянтина Жеваго. Судді у різних судах приймають дивовижні рішення, що суперечать не лише українській, а й міжнародній практиці, «піднімаючи з могил» давно ліквідовані фірми та передаючи Жеваго компанії, які йому ніколи не належали, говориться у матеріалі «Апострофа».

«Зараз суди розглядають низку справ, так чи інакше пов'язаних із корпоративними правами на перелічені компанії, де Жеваго через своїх представників намагається отримати контроль над активами, зокрема, Білоцерківської ТЕЦ та ТОВ „Преміорі“. Переважна більшість судів олігарх виграє або в першій інстанції, Проте дуже часто аргументи, якими користуються судді для підтримки позиції його захисників, виглядають, м'яко кажучи, дивно», — пише «Апостроф».

Зазначається, що у структурі власності ПрАТ та АТ є низка офшорних компаній, зареєстрованих у Великій Британії та на Британських Віргінських островах, які були ліквідовані станом на 2021 рік.

«Наприкінці 2021 року ці акціонери раптом у буквальному сенсі стали „воскресати“. Від імені компаній їх представники стали засипати керівництво ПрАТ вимогами провести збори акціонерів, щоб змінити директора та наглядову раду», — йдеться у статті.

За даними судових рішень, вони провели не одне, а кілька зборів з ідентичним порядком денним, рішеннями та результатами: визнанням незадовільної роботи попереднього правління. Це потрібно, щоби опоненти оскаржили їх у кількох судових процесах. Основний аргумент опонентів Жеваго — «мертві», тобто ліквідовані компанії не можуть скликати збори акціонерів. Крім того, АТ «БілоТЕЦ» та «Росава» не були належним чином проінформовані про збори, тому не змогли реалізувати свої права акціонерів.

«Справи розглядають низку різних суддів та їх підходи до одних і тих самих аргументів скаржників кардинально різняться. Наприклад, у справі № 911/231/22 суддя визнав, що ліквідовані компанії не можуть приймати рішення, а отже, фактично збори проходили без кворуму. Вже після винесення перших рішень у цьому процесі на користь опонентів Жеваго, а також після переобрання судді на посаду голови суду, де слухаються й інші аналогічні справи, про це судді вийшло розслідування… Канал „Еспресо“ належить синові Жеваго Івану та його журналісти — регулярні гості на засіданнях щодо активів підприємця», — йдеться у розслідуванні «Апострофа». Видання передбачає, що на суддів можуть чинити тиск.

За схожих обставин, але вже у справі № 911/172/22 інший суддя ухвалив діаметрально протилежне рішення.

«Представники офшорних компаній надали довідки про те, що їхні фірми „воскресли“ станом на другу половину 2022 року, тобто на момент розгляду справ. Втім, це ніяк не підтверджує, що вони були „живі“ в момент проведення зборів (законодавство Сполученого»). Королівства передбачає можливість поновлювати записи у реєстрі, але на час припинення реєстрації компанія втрачає права)", — йдеться у тексті статті. Примітно, що для компанії з Британських Віргінських островів суддя зазначив, що ліквідація компанії за законами БВО ще не означає її ліквідацію для України, оскільки закони БВО не поширюються на Україну. Рішення судді було оскаржено до Північного апеляційного суду, який 13 червня підтвердив це рішення на користь компаній Жеваго.

Третя справа № 911/184/22 розглядалася суддею Антоном Лопатіним. Вона стосується зборів від 29 грудня 2021 року, які за аналогічною схемою ініціювали близькі до Жеваго акціонери (ПрАТ «АСК Омега» та СП ТОВ «ФТАК лізинг») — але вже не ПрАТ, а АТ «Білоцерківська ТЕЦ». Вони провели збори, залучаючи до них уже відому ліквідовану офшорку з БВО, що й у попередніх кейсах. На зборах директором АТ — як і у ПрАТ — також обрали Ігоря Вигулярного. Суддя Лопатін визнав збори недійсним.

«Втім, вже 28 червня Північний апеляційний суд скасував це рішення. Тексту рішення ще немає, тому аргументи суду невідомі. Але телеканал „Еспресо“ того ж вечора вийшов із переможним сюжетом із заголовком „Феміда“ дала злочинцям відсіч!» , — пише видання.

Нагадаємо, як писали ФАКТИ, у 2021 році президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти Бєлановського ГЗК, що входить до групи Ferrexpo Жеваго. Жеваго залишається у топ-10 найбагатших людей України. До війни його статки оцінювалися в 2,4 млрд доларів. У липні 2021 року Інтерпол оголосив олігарха у міжнародний розшук на запит ГБР.

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