Майже два десятки співробітників НАБУ потрапили у гучний корупційний скандал: їхні декларації з криптовалютою містять недостовірні або фейкові дані. Журналісти припускають, що співробітники НАБУ займаються махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони корупційних грошей, — йдеться у розслідуванні «Українських новин».

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«Результати дослідження декларацій детективів НАБУ, які в середньому заробляють від 100 тис. грн на місяць, приголомшують. Всього ми знайшли 23 декларації „набушників“, які містять згадки про криптовалюту. У 15 (!) були зазначені недостовірні дані, а ще у двох — приховані адреси криптогаманців, через що їх неможливо перевірити. Судячи з декларацій детективів, можна припустити, що співробітники НАБУ, яке створювалось для захисту держави від корупціонерів, самі почали займатися махінаціями, приховуючи у криптогаманцях мільйони корупційних грошей», — йдеться у матеріалах розслідування.

Порушень з криптою на найбільшу суму журналісти знайшли у старшого детектива НАБУ Олександра Р-ва: його дружина у 2016 році нібито придбала біткоїнів на понад 1 млн долларів у сьогоднішніх цінах.

«Згідно із сервісами відстеження транзакцій в мережі Bitcoin, з цим криптогаманцем не здійснювалось жодних операцій. Більше того, він не реєструвався у мережі Bitcoin. З решти гаманців BTC, зазначених у декларації, також не здійснювалось жодних операцій», — пишуть «Українські новини».

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Також, зазначають «Українські новини», із серйозними порушеннями задекларував крипту на велику суму старший детектив Станіслав Б-ан, який нещодавно став героєм скандальних хронік через інтимні стосунки з ключовим свідком в одній зі справ, яку він веде.

«Згідно з декларацією, Б-ан придбав крипти на суму 1,39 млн грн, а продав — на 1,32 млн грн. Дуже схоже на легалізацію корупційних коштів: до неіснуючого гаманця спочатку ніби завели кошти (ніхто не може простежити), а потім вивели — на картку, наприклад. Отак нізвідки з’явився понад мільйон гривень. Окрім того, Б-ан протягом року купив цінних паперів на понад 1 млн 270 тис. грн. Тобто людина із зарплатнею держслужбовця, не моргнувши оком, накупила віртуальних активів на 2,5 млн грн», — повідомляють «Українські новини».

Третім у списку порушників у журналістському розслідуванні є старший детектив Олександр М-єв, який задекларував купівлю крипти на суму 820 тис. грн в один день, а наступного — її продаж на 757 тис. грн.

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«Як і в Б-ана, скидається на легалізацію корупційних коштів. Кому чи від кого та за що вони отримані, мають з’ясувати правоохоронці та НАЗК. І ще один збіг з попередньою позицією антирейтингу: М-єв придбав цінних паперів на 2,2 млн грн. Це за тієї ж зарплати держслужбовця, що й в Б-ана», — повідомили автори розслідування.

Загалом, йдеться у матеріалі «Українських новин», про фейковість віртуальних активів Б-ана та М-єва свідчить швидкість придбання та продажу ними крипти. А головне, у них обох — всупереч вимогам НАЗК — відсутні дані про адреси криптогаманців.

Інші учасники антирейтингу також задекларували кошти на фейкових гаманцях — на них фігурують суми до 1 млн гривень. На думку журналістів-розслідувачів, їхня криптовалюта чекає на своє стрімке зростання в майбутньому.

Автори розслідування вважають, що цей та низка інших скандалів протягом останніх місяців остаточно можуть дискредитувати НАБУ як структуру боротьби з корупцією.

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Як повідомлялось раніше, відомий юрист Ростислав Кравець закликав ліквідувати НАБУ, оскільки воно покриває наближених осіб, які підривають незалежність та суверенітет України.

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