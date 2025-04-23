«Торгував» дозволами на землю в Києві: правоохоронці викрили злочинну схему, до якої причетний посадовець КМДА

Чергову корупційну схему викрили правоохоронці у Київській міській держадміністрації. Було затримано чиновника управління інспекційного контролю Департаменту земельних ресурсів КМДА.

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За даними правоохоронців, посадовець намагався «продати» дозвіл на оренду земельної ділянки у Києві.

Чиновник вимагав 15 тисяч доларів США з місцевого підприємця, який хотів продовжити договір оренди на спортивний майданчик для дітей. Наразі це поле використовується для футбольних тренувань однієї із дитячо-юнацьких спортивних шкіл Деснянського району.

В обмін на хабар посадовець обіцяв «допомогу» в отриманні земельної документації в органах державної влади та місцевого самоврядування. А у подальшому — «безпроблемне» погодження оренди на 10 років у земельному департаменті КМДА.

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Співробітники СБУ та Нацполіції задокументували факт вимагання грошей і затримали чиновника «на гарячому» під час отримання всієї суми хабаря.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

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Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх причетних до злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру заступнику Кличка Володимиру Прокопіву. Чиновнику закидають організацію схеми ухилення від мобілізації.

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