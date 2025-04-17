Заступника Кличка підозрюють в організації «ухилянтських схем»: що відомо

Служба безпеки та Національна поліція викрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон, яку організував заступник голови Київської міської держадміністрації (КМДА).

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За інформацією СБУ, чиновник допомагав ухилянтам втекти до країн Євросоюзу під виглядом перевезення в Україну гуманітарних вантажів, зокрема палива для ЗСУ.

Він також давав доручення вносити персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях», як волонтерів, що співпрацюють з афілійованою одеською компанією.

За даними СБУ, такі волонтери використовували зарубіжні рейси, щоб втекти за кордон, а назад поверталися лише штатні працівники одеської компанії з комерційними вантажами для продажу.

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«У такий спосіб з травня по червень 2022 року чиновник переправив за межі України понад 30 потенційних призовників», — йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, заступнику голови КМДА повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене службовою особою з використанням службового становища);

- чч. 1, 3 ст. 362 ⁠(несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

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Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Посадовцю загрожує до 7 років позбавлення волі.

В інформації спецслужби не вказано ім'я посадовця, але годину тому у Facebook

з'явився допис заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, який пише, що сьогодні йому вручили підозру за «абсурдним звинуваченням».

«…мені закидають — сприяння в незаконному перетині державного кордону військовозобовʼязаних чоловіків з метою ухилення ними від військового призову. Йдеться про водіїв вантажівок, які в якийсь час не повернулися», — йдеться у дописі Прокопіва.

Він впевнений, що справа проти нього політична.

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«Не майте жодного сумніву, що справа суто політична, в рамках переслідування опозиції та зачистки місцевого самоврядування в столиці», — зазначив чиновник.

Прокопів, з квітня 2022 року відповідав за продовольчу безпеку товарами першої необхідності і мав право вносити дані в електронну базу «Шлях».

Чиновник зізнався, що не завжди діяв «по процедурі» і вказав на 2 водіїв вантажівок, які в якийсь час не повернулися.

«Я взяв на себе відповідальність, бо треба було це зробити. І так, я був єдиним в КМВА, хто взяв на себе таку відповідальність, а тепер мене хочуть судити, бо ця діяльність здійснювалась не по процедурі», — написав він.

За словами чиновника, його переслідують через переслідування «Європейської солідарності» і намагання взяти під контроль Київраду «шляхом обрання секретаря, орієнтованого на Офіс президента, який має протидіяти обраному міському голові Кличку».

Нагадаємо, восени 2024 року, після гучного розслідування Bihus.Info, мер Києва Віталій Кличко відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обов’язків заступника голови КМДА. Прокопіву закидали заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві його друзями та родичами.

Тоді Прокопів заявив, що йому нічого приховувати й написав заяву на звільнення.

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