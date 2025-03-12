Планували отримати 25 млн гривень «відкатів»: викрито корупційну схему у «Київзеленбуді»
В Україні все частіше викривають різні корупційні схеми, причому як у державних, так і в місцеких органах влади. Так у Києві співробітники поліції затримали топпосадовців комунального «Київзеленбуду», які мали намір отримати щонайменше 25 млн грн «відкатів» від виконавців замовлених робіт.
Така цифра відповідає 15% від суми перерахованих підрядникам коштів за виконані роботи упродовж 2024 року, повідомили правоохоронці.
А лише за лютий 2025 року задокументоване одержання керівниками комунального об’єднання КМДА «навару» склало понад 3 млн гривень.
Тож правоохоронці затримали генерального директора, його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень у процесуальному порядку.
«Серед підозрюваних є і представники комерційних структур», — додали в поліції, наголосивши, що максимальне покарання, що може загрожувати посадовцям, становить до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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