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Планували отримати 25 млн гривень «відкатів»: викрито корупційну схему у «Київзеленбуді»

14:45 12 березня 2025
Слідчі дії поліції. Фото t.me/UA_National_Police/

В Україні все частіше викривають різні корупційні схеми, причому як у державних, так і в місцеких органах влади. Так у Києві співробітники поліції затримали топпосадовців комунального «Київзеленбуду», які мали намір отримати щонайменше 25 млн грн «відкатів» від виконавців замовлених робіт.

Така цифра відповідає 15% від суми перерахованих підрядникам коштів за виконані роботи упродовж 2024 року, повідомили правоохоронці.

А лише за лютий 2025 року задокументоване одержання керівниками комунального об’єднання КМДА «навару» склало понад 3 млн гривень.

Кошти "відкату" передавалися готівкою. Фото поліції

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Тож правоохоронці затримали генерального директора, його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень у процесуальному порядку.

«Серед підозрюваних є і представники комерційних структур», — додали в поліції, наголосивши, що максимальне покарання, що може загрожувати посадовцям, становить до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

А ЗМІ писали також про спроби НАБУ «спровокувати екснардепа дати хабар» меру Києва Віталію Кличку.

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