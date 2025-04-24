Основний напрямок удару — Київ: чим росія обстрілювала вночі Україну і скільки ракет та дронів не досягли мети

Під час масштабної атаки з повітря, коли росіяни били по Україні «Шахедами», балістикою та крилатими ракетами, ворог застосував загалом 215 засобів нападу.

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В Генштабі ЗСУ зазначили, що основний удар ворога був спрямований на Київ, де дев'ять людей загинули, десятки поранені та є руйнування житлових будинків.

Росіяни застосували:

11 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків — Брянська, Воронезька, Курська обл.- рф.);

37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Саратовська обл.);

6 крилатих ракет «Іскандер-К» (район пусків — Донецька обл.);

12 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф); Чауда (Крим)).

Станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

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7 балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23;

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

64 ударних БпЛА Shahed.

Ще 68 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

«У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей», — додали в Генштабі.

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.

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На удари по Україні відреагував президент Володимир Зеленський, який зазначив, що вже пройшло сорок чотири дні, як Україна погодилась пропозицію США щодо повного припинення вогню та ударів, а країна-агресорка росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це.

«Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників. На жаль, багато руйнувань. Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. Усім надається допомога. На жаль, у Києві 9 людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким», — сказав Зеленський.

Президент додав, що він скорочує свій візит до ПАР та негайно повертається в Україну.

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Нагадаємо, що напередодні російські військові завдали удару по автобусу, який віз на зміну працівників підприємства у Марганці, що на Дніпропетровщині. Тоді загинуло 9 пасажирів автобусу, більше тридцяти зазнали поранень.

Фото ДСНС

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