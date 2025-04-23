Ворог бив виключно по цивільній інфраструктурі: у Харкові і Полтаві гасять пожежі

В ніч на середу, 23 квітня, у Полтаві пролунала серія вибухів на тлі ворожої дронової атаки. Крім того, місцеві пабліки писали, що після цього у частині Полтави спостерігалися проблеми зі світлом.

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Пізніше глава ОВА Володимир Когут розповів про влучання по підприємствах та відкритим територіям поблизу цивільних об'єктів у Подільському та Шевченківському районах Полтави.

Крім того, чиновник додав, що в Полтавській області завдяки роботі сил та засобів ППО було збито значну кількість ворожих повітряних цілей, також були й «прильоти» в районі Полтави — зокрема фіксувалися влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та підприємств.

Своєю чергою, в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, що в ніч на 23 квітня під російськими атаками із застосуванням ударних БПЛА «опинилася виключно цивільна інфраструктура міста».

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«Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі», — передали у ДСНС. У Службі поінформували, що у Полтаві в результаті ворожої повітряної атаки постраждали троє людей.

Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки, там вибито шибки та пошкоджено фасад.

«Виникли пожежі: вогнеборці приборкують полум'я», — повідомили надзвичайники.

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Також під ударом терористів опинився Харків, де саме тривають роботи з ліквідації масштабних пожеж після нічної російської дронової атаки. У місті фіксують руйнування будівель в результаті ворожих ударів.



Надзвичайники зазначили, що цей удар безпілотників з боку противника по місту був масованим.

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У Службі поінформували, що під прицілом «були цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель».

Надзвичайники розповіли, що за попередніми даними, жертв та постраждалих у Харкові немає.

Крім того, додали у ДСНС, робота рятувальників та комунальних служб триває на місці події «під загрозою повторних ворожих ударів».

У Дніпропетровській області вранці дрон-камікадзе вдарив по місту Марганець. Загинули 7 людей, ще 6 — були поранені. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Згодом цифра загиблих зросла до 9.

«Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30. Агресор вдарив дроном-камікадзе по автобусу з працівниками підприємства», — повідомили в ОВА.

А через атаку нічну атаку БпЛА в Раївській громаді Синельниківського району постраждали двоє чоловіків — 40 та 48 років. Там же виникла пожежа на аграрному підприємстві.

У Запоріжжі, де напередодні російські агресори завдали авіаудару по звичайній багатоповерхівці, вранці 23 квітня повідомили про загибель одного мешканця цього будинку та поранення ще 40 осіб.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 359 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, поінформував голова ОВА Іван Федоров. За його інформацією, окрім Запоріжжя, авіаударів ворога зазнали Степногірськ, Камʼянське, Гуляйполе та Малі Щербаки. З цих та інших міст і сіл області надійшло 165 повідомлень про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури.

Не обійшлося цієї ночі й без дронових ударів по столичному регіону. Так у Броварському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: там загорілися горіли дві окремо розташовані будівлі. Рятувальники показали фото.

Також варто нагадати про попередження поліції про посилену небезпеку обстрілів скупчення людей найближчими вихідними, у поминальні дні.

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