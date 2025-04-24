Потужні удари по Києву та Харкову: багато загиблих та постраждалих, у столиці численні руйнування (фото, відео)

Чергову атаку з повітря на Україну російські загарбники розпочали напередодні увечорі, застосувавши дрони-камікадзе, а у ніч проти 24 лютого — й ракети різних типів. Під масованими ударами знов перебував Харків, а також столиця — росіяни били по Київу балістикою, «Калібрами» та «Шахедами».

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Моніторинговий канал monitor повідомляє, що загарбники застосували крилаті ракети Х-101, запущені бортами Ту-95МС з Волгоградської та Саратовської областей рф; крилаті ракети морського базування «Калібр», запущені флотом з акваторії Чорного моря; балістичні ракети типу «Іскандер-М» / KN-23, запущені з Воронезької області рф; авіаційні крилаті керовані ракети Х-59/69, а також дрони-камікадзе.

Атака була комбінованою, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів до населенних пунктів, аби «перевантажити» ППО.

Так, перша атака крилатими ракетами тривала 49 хвилин — з 00:28 по 01:17; балістична тривала 31 хвилину — з 01:05 по 01:36; друга атака КР тривала 40 хвилин — з 03:46 по 04:26; третя — годину 15 хвилин — з 04:00 по 05:15; четверта — 39 хвилин — з 05:17 по 05:56. Атака ударними БпЛА тривала 11 годин 25 хвилин — з 19:03 по 06:28. Втім, вже близько 8 ранку Повітряни сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних БпЛА противника для Харківщини.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що цієї ночі рятувальники ліквідовували близько 40 осередків займання в 9 регіонах країни.

В Києві російська ракета зруйнувала житловий будинок. Фото ДСНС

«Під масованим комбінованим ударом росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Найбільше постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки — пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події», — повідомив він.

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В столиці росіяни вбили дев'ятьох людей, ще близько 70 постраждали. Фото ДСНС

В столиці тривають рятувально-пошукові роботи. Фото ДСНС

За даними ДСНС, станом на ранок четверга в столиці відомо про щонайменше дев'ятьох загиблих та близько 70 постраждалих. 42 людини, серед яких шестеро дітей, шпиталізовані.

Столичні рятувальники працювали на 13 локаціях. Фото ДСНС

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Ще тривають рятувально-пошукові роботи — під завалами житлових будинків можуть залишатися люди. Наразі рятувальники ліквідують наслідки масованого удару в п'яти районах столиці.

В КМВА уточнили, що в Голосіївському районі фіксувалися займання автомобілів у дворі житлового будинку, пожежа в гаражному кооперативі, загорання на території гаражного кооперативу, часткове руйнування гаражів та двоповерхової адміністративної будівлі, а також падіння уламків збитих повітряних цілей на території нежитлової забудови.

Більше сорока киян шпиталізовані після ракетно-дронової атаки росіян. Фото Київ ІНФО

В Шевченківському районі горіли гаражі, також зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій території без загорання.

Найбільше постраждав Святошинський район: частково зруйнований житловий будинок, виникла пожежа, горіли припарковані у дворі автівки. Також виникла пожежа на території нежитлової забудови, зафіксовані руйнування на території гаражного кооперативу, пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку й загорання на території нежитлового приміщення.

А в Харкові вночі пролунало близько 20 вибухів. Мер Ігор Терехов спочатку повідомляв про атаку БпЛА та семи ракет: «Внаслідок одного з ударів, що прийшовся по Новобаварському району, вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках. Інформація щодо постраждалих станом на зараз відсутня. Огляд місця прильоту триває. Також є інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста».

Через дві години розпочалася друга хвиля ракетної атаки — в обласному центрі прогниміли два вибухи. «Один з останніх ударів прийшовся по району щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Там же і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває», — додав харківський міський голова.

В Харкові пошкоаджені багатоповерхівки. Фото ДСНС

В ДСНС повідомили, що в місті пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, навчальний заклад та інфраструктурний об'єкт.

Під час атаки з повітря постраждали двоє мешканців Харкова. Фото ДСНС

На Харківщині та в столиці, як повідомляє «Укрзалізниця», пошкоджена технічна колія та адміністративні й технічна будівлі. Поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний.

Є двоє постраждалих й на Хмельниччині. Очільник обласної ОВА Сергій Тюрин зазначав, що у одного постраждалого поранення ноги легкого ступеня — його доставлено до лікарні. А у неповнолітньої дівчини було ногу порізало склом, госпіталізація не знадобилася. В області пошкоджено газорозподільний пункт (без припинення постачання газу), дахи двох житлових будинків, вікна та двері у п’яти квартирах багатоквартирного будинку. Також зафіксовано пошкодження літнього майданчика парку культури та відпочинку.

А керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про наслідки дроново-ракетної атаки росіян на Павлоград, де під ударом перебувало промислове підприємство. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, що днями під масштабною атакою дронів-камікадзе перебувала Одеса. Під удар потрапила житлова забудова у густозаселеному районі.

Фото ДСНС

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