Вбивство ув'язненого у Київському СІЗО: перед судом постануть вісім працівників ізолятора

В Україні, де нещодавно у Полтавському СІЗО знайшли катівню для ув’язнених, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру 8 службовим особам ДУ «Київський слідчий ізолятор», серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

ВІДЕО ДНЯ

«Їм інкриміновано перевищення службових повноважень, службову недбалість, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, службове підроблення та підроблення офіційного документа (ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України). Також повідомлено про підозру 5 в’язням, у тому числі „смотрящому“, за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України). За даними слідства, у грудні 2024 року так званий „смотрящий“ за СІЗО разом зі спільниками в ході конфлікту нанесли ув’язненому численні тілесні ушкодження, що призвели до його смерті», — йдеться у повідомленні.

Працівники слідчого ізолятора, знаючи про побиття та розуміючи допущені зі свого боку порушення, намагалися це приховати.

«Вони підробили документи про фактичний стан здоров’я потерпілого і необхідність помістити його до карцеру через нібито порушення режиму. Ненадання належної медичної допомоги призвело до критичного погіршення стану здоровʼя. Тільки наступного дня потерпілого доставили до лікарні, де він помер. У межах слідства правоохоронці провели операцію із затримання причетних до протиправної діяльності. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Раніше видання Антикор писало, що наприкінці грудня у віці 40 років не стало уродженця столиці Андрія Кязімова, відомого свого часу як «кримінальний авторитет» на прізвисько «Кізім». За однією з версій, останній помер після зухвалого побиття групою опонентів в стінах ДУ «Київський слідчий ізолятор № 13». Тобто, Кязімов «був вбитий через халатність пенітенціарної служби, яка допустила бандитські розбірки у виправному закладі». Згідно з іншою версією, Кязімов постраждав внаслідок не групового побиття, а після з’ясування стосунків з іншим арештантом «діда Лук’яна» в форматі «сам на сам».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Полтавському районному суді перед законом постали одразу п’ятеро колишніх співробітників державної установи «Божковська виправна колонія (№ 16)», які систематично катували засуджених.

РЕКЛАМА

57

Читайте нас у Facebook