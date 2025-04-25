Посійте кріп саме так, і отримаєте гарний урожай: корисна порада від фермера-практика

Надворі весна й аграрії активно сіють рослини у теплиці та пересаджують розсаду. Деякі культури можна вже зараз сіяти прямо у ґрунт.

Фермер з Харківщини розповів, як посіяти кріп, щоб він швидко зійшов й не мати з ним проблем.

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За словами аграрія, не всім вдається виростити кріп. А причини, по яким насіння не сходить, це дуже пізній посів. Коли надворі вже дуже жарко і верхній шар ґрунту дуже швидко пересихає, насіння не встигає прорости.

Друга причина — непідготовлене насіння.

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«Багато хто не знає, що насіння кропу вкрите ефірними оліями, як і насіння моркви. Саме з цієї причини насіння кропу не може вбирати вологу з ґрунту. Тому воно і не проростає», — уточнив фермер.

Для того, щоб змити ефірні олії, потрібно взяти будь-яку ємність, налити в неї гарячу воду приблизно 50°, додати насіння, перемішати його й залишити так приблизно на пів години.

За словами аграрія, ще одна причина, чому кріп не сходить, це старе насіння.

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«Якщо ви придбали насіння, відкрили пакування і не відчули запах кропу, то це старе насіння і схожість у нього буде дуже погана. Свіже насіння дуже сильно пахне кропом. Таке насіння

добре зійде», — розповів фахівець.

Коли вода в ємності з насінням потемніє, це значить почали змиватися ефірні олії. Процедуру необхідно повторити три рази.

Після третього разу вода повинна бути дуже світла. Але зверху є насіння, яке за весь цей час так і не потонуло. Це пусте насіння, з нього сходів не буде.

Для посіву використовується насіння, яке опустилося на дно ємності.

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Його викласти на паперовий рушник у контейнер, вилити залишки води й зверху прикрити таким рушником. Потім контейнер закрити кришкою. Залишити так на дві доби у теплому темному місці.

Через дві доби у насіння кропу вже починає з'являтися коріння. Це означає, що вже прийшов час його висівати.

Перед посівом трохи його просушити. Для цього використовувати просіяний пісок. Вологе насіння перемішати з піском.

Перед посівом обов'язково потрібно підготувати грядку — скопати її й зробити неглибокі рядки. Потім їх обов'язково пролити водою, щоб ущільнити ґрунт.

Посіви присипати тонким шаром ґрунту і знову добре пролити водою, щоб притиснути грунт до насіння. Так воно буде швидко проростати

«Цей прийом з піском можна використовувати з іншим дрібним насінням, наприклад, насінням буряків, моркви, петрушки», — зазначив аграрій.

Фермер також поділився корисними порадами щодо підживлення розсади перцю.

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