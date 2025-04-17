Додайте це в лунку при висадці розсади перцю — отримаєте чудовий урожай: корисна порада від фермера-практика

Фермер з Харківщини, який показав, як врятувати дерева від заморозків, у новому відео поділився корисними порадами щодо розсади перцю.

За його словами, щоб розсада перцю швидко прижилась, почала потужно рости й заклала великий врожай, її потрібно підживити.

ВІДЕО ДНЯ

«Це підживлення додасть сил розсаді. Вона буде рости товстою і закладе великий врожай, тому обов'язково покладіть це органічне добриво під розсаду перцю», — наголосив він.

Фермер нагадав, що перець, як і інші рослини, на початку сезону добре реагує на азотні добрива.

РЕКЛАМА

Але самих азотних добрив перцю не вистачить, щоб нормально рости і віддавати великий врожай.

Тому з початку сезону при висадці розсади потрібно внести комплексне добриво, щоб забезпечити рослину усім необхідним.

Аграрій зазначив, що він під розсаду перцю вносить курячий гранульований послід. На відміну від свіжого курячого посліду його можна зразу вносити під розсаду, тому що в його складі мало аміаку, котрий згубно впливає на кореневу систему розсади. А свіжий послід вносити під розсаду не можна, щоб не нашкодити рослині.

РЕКЛАМА

Під одну рослину на дно лунки потрібно додати всього одну жменю гранульованого курячого посліду.

Підживлення перемішати з ґрунтом, щоб розсаду ставити на готову ґрунтосуміш з добривом. Лунку повністю залити водою. Коли вона повністю просочила у ґрунт, посадити саджанець перцю.

Таким чином активуються мікроорганізми, котрі є у ґрунтові, щоб вони перероблювали гранульований курячий послід у доступне живлення для кореневої

системи розсади. А в складі гранульованого курячого посліду досить багато азоту, також присутній фосфор і калій, інші макро та мікроелементи.

За словами фермера, цього добрива розсаді вистачить приблизно на місяць. А потім її потрібно підживлювати ще іншими органічними добривами.

РЕКЛАМА

Раніше цей фермер поділився корисними порадами щодо посадки моркви, щоб вона швидко та дружно зійшла. А аграрій з Київщини Валерій розповів, як відновити часник, який після холодів почав жовтіти.

84

Читайте нас у Facebook