Зробіть це терміново: аграрій з Київщини порадив, чим варто зайнятись на дачі вже сьогодні

В той час як фахівець з Харківщини радить в середу, 23 квітня, підживити розсаду томатів, його колега з Київської області теж опікується помідорами — правда, низькорослими.

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«Друзі, що робити: ми з вами „проспали“ своєчасний посів низькорослих томатів на розсаду для відкритого ґрунту але незважаючи на це, будемо діяти просто зараз, — запропонував пан Валерій глядачам свого каналу. — Але різниця не велика — всього чотири дні, тому все буде добре».

Для посіву фермер буде використовувати «касету 96», пояснюючи, що касети класифікуються за кількостю вічок — чим більше вічок у касеті, тим вони будуть меншими. Також аграрій радить перед початком роботи підписати, де що буде знаходитись у касеті.

Також пан Валерій підготував родючий грунт — торфяний субстрат (домофлор), який радить трохи зволожити, щоб не дати йому пересихати на сонці.

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В цьому році аграрій буде сіяти три чудові низькорослі гібриди томатів які вже вирощували раніше, і називає сорти.

Продовження розповіді пана Валерія — на відео.

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Нагадаєм, раніше українцям порадили натуральне добриво для полуниці і розповіли, як його правильно вносити під кущі і поливати по листю.

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