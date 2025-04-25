Практично кожний сезон дарує нам нові тренди в кавових напоях. Сьогодні в багатьох країнах світу популярно пити кортадо. Це іспанська кава, у складі якої еспресо та молоко в рівних пропорціях. Цей кавовий напій має вершковий відтінок у смаку, а також оксамитову текстуру. Зазвичай він подається в невеликій чашці. Баланс смаку в ньому, на думку багатьох поціновувачів кави, ідеальний.

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Якщо порівнювати з капучино, то у складі капучино більше молока. До речі, і капучіно, і кортадо роблять зараз і на рослинному молоці — наприклад, вівсяному чи мигдальному. Можна додавати й різні сиропи — карамельний, лавандовий, ванільний… Але для початку краще пробувати напій, не ускладнений додатковими смаками, бо вони відволікають.

Слідкуйте за новими трендами в гастрономії — це цікаво і захоплююче. Багато фуд-трендів -2025, про які раніше «ФАКТАМ» розповідав відомий італійський шеф-кухар Фабріціо Рігетті, можуть здивувати.

Відкривайте для себе нові смаки. Тільки таким чином можна стати справжнім гурманом.

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Нагадаємо про те, як приготувати ідеальну чашку кави.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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