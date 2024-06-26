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Крижаний молочно-кавовий пунш — ідеально в літню спеку

14:16 26 червня 2024
Молочно-кавовий пунш

У літню спеку дуже популярними є різноманітні напої. Кулінарний ресурс SHUBA поділився рецептом молочно-кавового охолодженого коктейлю, який дійсно буде ідеальним для спекотного дня. Тільки один погляд на нього вже налаштовує на радісне передчуття прекрасного. Крижаний кавовий пунш доречний і на сніданок, і на зустрічі друзів за обідом. Вранці та вдень, а інколи й увечері!

Варто заздалегідь придбати готовий шоколадний сироп та ванільне морозиво (його, до речі, можна приготувати вдома).

Звісно, до кавового пуншу можна додати будь-яке морозиво до смаку. Обирайте саме своє поєднання!

Кавовий пунш подають у великих келихах для молочних коктейлів. Цих інгредієнтів вистачить аж на 6 порцій.

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Інгредієнти (на 6 порцій):

Основні:

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Заварена кава 700 мл
Сироп шоколадний 100 мл
Молоко 2,5% 950 мл
Морозиво 950 г

Спосіб приготування:

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Крок 1/3
Зваріть каву, процідіть, якщо потрібно, трохи охолодіть її за кімнатної температури, а потім відправте охолоджуватися в холодильник хвилин на 15−20. Нам потрібна кава кімнатної температури.

Крок 2/3
Додайте охолоджену каву, шоколадний сироп і охолоджене молоко у великий глечик та перемішайте.

Крок 3/3
Покладіть 3 кульки добре охолодженого морозива в кожен підготовлений келих. Залийте морозиво кавовою сумішшю. Насолоджуйтеся!

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати лате з полуницею.

Фото: Depositphotos

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