Крижаний молочно-кавовий пунш — ідеально в літню спеку
У літню спеку дуже популярними є різноманітні напої. Кулінарний ресурс SHUBA поділився рецептом молочно-кавового охолодженого коктейлю, який дійсно буде ідеальним для спекотного дня. Тільки один погляд на нього вже налаштовує на радісне передчуття прекрасного. Крижаний кавовий пунш доречний і на сніданок, і на зустрічі друзів за обідом. Вранці та вдень, а інколи й увечері!
Варто заздалегідь придбати готовий шоколадний сироп та ванільне морозиво (його, до речі, можна приготувати вдома).
Звісно, до кавового пуншу можна додати будь-яке морозиво до смаку. Обирайте саме своє поєднання!
Кавовий пунш подають у великих келихах для молочних коктейлів. Цих інгредієнтів вистачить аж на 6 порцій.
Інгредієнти (на 6 порцій):
Основні:
Заварена кава 700 мл
Сироп шоколадний 100 мл
Молоко 2,5% 950 мл
Морозиво 950 г
Спосіб приготування:
Крок 1/3
Зваріть каву, процідіть, якщо потрібно, трохи охолодіть її за кімнатної температури, а потім відправте охолоджуватися в холодильник хвилин на 15−20. Нам потрібна кава кімнатної температури.
Крок 2/3
Додайте охолоджену каву, шоколадний сироп і охолоджене молоко у великий глечик та перемішайте.
Крок 3/3
Покладіть 3 кульки добре охолодженого морозива в кожен підготовлений келих. Залийте морозиво кавовою сумішшю. Насолоджуйтеся!
Смачного!
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Фото: Depositphotos54
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