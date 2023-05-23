Фредо капучино: смак грецького літа

Фредо капучино — кава з льодом на основі еспресо, з пишною холодною піною. У Греції цим напоєм заведено насолоджуватися в спекотний день. Його смак ніжний і легкий, тому раз скуштувавши цей напій, ви замовлятимете його в кав'ярнях ще не раз. Але, звісно, найкраще навчитися готувати таку каву в домашніх умовах. Подається вона зазвичай у високих склянках.

Рецептом фредо капучино поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати морозиво з шафраном.

- Цей напій не плутайте з гляссе, — каже Ардія Діаманті. — Адже в гляссе використовується морозиво. Пропорції кави, молока та льоду в рецепті залежать від ваших уподобань. Хтось любить міцнішу каву, хтось — ні.

Фредо капучино Зваріть міцну каву, збийте холодне молоко в піну. Налийте каву у високу склянку, додайте лід, акуратно доповніть піною. За бажання можна додати цукор або улюблений сироп.

І насолоджуйтеся!

Нагадаємо рецепт кави з шафраном.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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