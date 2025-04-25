У брянську ліквідували провідного конструктора російських РЕБів

У російському Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора. Він займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби.

Про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела у Силах оборони.

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За інформацією від джерел, у ніч з 17 на 18 квітня в місті вибухнув автомобіль, який належав керівнику конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу — ключового розробника та інноватора в секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для окупаційної армії рф.

Відомо, що автомобіль євгена ритікова вибухнув, коли він разом з колегою сів у нього. Вірогідно, іншою особою, яка також загинула внаслідок вибуху, був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник.

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євген ритіков. Фото росЗМІ

Джерела у Силах оборони зазначають, що ритіков був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ «Красуха».

Він вважається однією з найсучасніших станцій радіоелектронної боротьби росіян. Призначений для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.

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Також нагадаємо, що в п'ятницю, 25 квітня, російські ЗМІ повідомили, що у Балашисі під москвою вибухнуло авто російського генерала. Згодом стало відомо, що загинув 59-річний Ярослав Москалик — високопоставлений генерал з генштабу рф. Російські силовики офіційно підтвердили загибель Москалика у Підмосков'ї і відкрили кримінальну справу. Слідчий комітет рф заявив, що класифікував вибух авто як вбивство.



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