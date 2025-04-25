41.21 / 41.85 47.01 / 47.79
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У брянську ліквідували провідного конструктора російських РЕБів

14:15 25 квітня 2025
Палаюча автівка. Фото з соцмереж

У російському Брянську вибухнув автомобіль провідного російського конструктора. Він займався модернізацією засобів радіоелектронної боротьби.

Про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела у Силах оборони.

За інформацією від джерел, у ніч з 17 на 18 квітня в місті вибухнув автомобіль, який належав керівнику конструкторського бюро Брянського електромеханічного заводу — ключового розробника та інноватора в секторі створення новітніх засобів РЕБ та РЕР для окупаційної армії рф.

Відомо, що автомобіль євгена ритікова вибухнув, коли він разом з колегою сів у нього. Вірогідно, іншою особою, яка також загинула внаслідок вибуху, був заступник керівника конструкторського бюро або ж його помічник.

РЕКЛАМА
євген ритіков. Фото росЗМІ

Джерела у Силах оборони зазначають, що ритіков був відповідальним зокрема за модернізацію російського комплексу РЕБ «Красуха».

Він вважається однією з найсучасніших станцій радіоелектронної боротьби росіян. Призначений для протидії бортовим радарам ударної, розвідувальної та безпілотної авіації.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо, що в п'ятницю, 25 квітня, російські ЗМІ повідомили, що у Балашисі під москвою вибухнуло авто російського генерала. Згодом стало відомо, що загинув 59-річний Ярослав Москалик — високопоставлений генерал з генштабу рф. Російські силовики офіційно підтвердили загибель Москалика у Підмосков'ї і відкрили кримінальну справу. Слідчий комітет рф заявив, що класифікував вибух авто як вбивство.

80

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото звідкритих джерел

Близнюкам — «Туз кубків», Овнам — «Королева Пентаклів», а Ракам — «Колесо Фортуни»: розклад Таро на вікенд від мольфара

Кому пощастить 25&nbsp;— 27 квітня 2025 року&nbsp;— Гороскоп на квітень

Несподіваний прибуток і реалізація планів: п'яти знакам Зодіаку пощастить у вікенд 25 — 27 квітня, якщо вони діятимуть рішуче

пенсіонери 65+ мають право на доплату до пенсії, фото з відкритих джерел

Підвищать без індексації: у кого з пенсіонерів скоро зросте сума виплат

Гороскоп на 25 квітня 2025 року

Левам не можна піддаватися на провокації, а Козероги зможуть знайти вирішення давньої проблеми: гороскоп на 25 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту