Російського офіцера ліквідовано внаслідок вибуху в окупованому Луганську (відео)

Боротьба з окупантами триває. 18 жовтня в центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль, в якому перебували російські солдати. Ймовірно, ліквідовано російського майора. Про це повідомив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук.

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«І так сьогодні було відправлено до Кобзона, начальника штабу, по служби військ і безпеці військової служби в/ч 53847 ЦВО майора Первуху Дмитра Володимировича», — написав він.

Слідчий комітет країни-агресора повідомив, що внаслідок вибуху загинув чоловік, а також постраждала жінка. Внаслідок вибуху пошкоджено два автомобіля.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в окупованому Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка. А минулого року у тимчасово окупованому Луганську також підірвали автомобіль. Усередині міг перебувати «депутат Народної ради «лнр» Олег Попов.

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Також минулого року у тимчасово захопленому Маріуполі стався вибух, на повітря злетіло авто місцевого колаборанта. Було підірвано автівку одного з поліціянтів окупаційного корпусу.

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