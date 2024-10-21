В росії ліквідовано ще одного воєнного злочинця — начальника штабу російської авіаційної ескадрильї, яка базується на аеродромі «Шайківка». Ця ескадрилья має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3, які постійно скидають на Україну ракети та бомби.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

«Вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села супонєво під брянском на росії знайшли труп воєнного злочинця ґолєнкова дмітрія владіміровіча», — йдеться у повідомленні.

Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.



ґолєнков ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф (в/ч 33310), який базується на аеродромі «Шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

РЕКЛАМА

За даними ГУР, ґолєнков причетний до удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуці, де на момент атаки перебували 1000 людей і загинули тоді 22 людини, десятки отримали поранення.

Він також відповідальний за удар по житловому будинку в Дніпрі у 2023 році, коли було вбито 46 людей, серед них — 6 дітей.

РЕКЛАМА

Тіло військового злочинця знайшли з численними травмами голови, ймовірно, від молотка.

В ГУР оприлюднили відео й нагадали, що за кожний воєнний злочин буде справедлива відплата.

РЕКЛАМА

Раніше ми повідомляли про ліквідацію в окупованому Бердянську судді-зрадника віталія ломейка.



Також писали про підрив автівки ще одного колаборанта. В окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції короткий андрій.

413

Читайте нас у Facebook