Ворожий безпілотник атакував приватний будинок у Білій Церкві: момент потрапив на відео

Під час нічної атаки з повітря пошкодження приватних будинків було зафіксовано й в Київській області.

В ОВА зазначили, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено. Але внаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі постраждав чоловік 1965 року народження.

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На Київщині пошкоджені приватні будинки. Фото ОВА

У постраждалого незначні поранення ноги. Вся необхідна медична допомога надається на місці. Тим часом в мережу потрапило відео з атакою російського «Шахеда» на приватні будинки в районі Білої Церкви.

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Наслідки ворожої атаки фіксуються не тільки у Білоцерковському, але й Бориспільському районі, де пошкоджені 5 приватних будинків та автомобіль, та у Бучанському, де пошкоджений один приватний будинок.

В командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що у ніч проти 26 квітня 2025 року росіяни атакували Україну протикорабельною ракетою «Онікс», двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА.

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Наразі підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, що днями столичний регіон та Київ зазнали масштабної ракетно-дронової атаки. Так, в столиці через влучання балістики по житловому будинку загинуло 12 містян.

Фото зі сторінки Київської ОВА

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