Вночі дрони ворога вдарили по трьох областях України: є руйнування та постраждалі (фото)

У ніч проти 26 квітня ворог в черговий раз запустив по Україні дрони-камікадзе — повітряну тривогу в деяких регіонах досі не скасовували через «Шахеди».

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На Дніпропетровщині вночі українська ППО збила 11 російських безпілотників. Але, нажаль, без руйнувань та жертв не обійшлося. За даними ОВА, в Кам'янському через атаку ворога розпочалася пожежа у дев'ятиповерхівці — горіли дві квартири.

В Кам'янському під час атаки "Шахедів" загинув чоловік. Фото зі сторінки Сергія Лисака

«Загалом понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто. На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких — у важкому стані. Є наслідки і у Дніпровському районі. Поранено чоловіка, він лікуватиметься амбулаторно. Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася», — додав керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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В Кам'янському пошкоджені три будинки. Фото зі сторінки Сергія Лисака

А напередодні увечорі росіяни вдарили FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району — згорів екскватор, постраждала одна людина.

Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Кіровоградщини. В ДСНС повідомили, що в одному з районів Кропивницького пошкоджені офісні та складські приміщення.

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В Кропивницькому пошкоджені офісні та складські приміщення. Фото ДСНС

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі, що виникли в результаті обстрілу.

Рятувальники Кропивницького працюють над ліквідацією наслідків обстрілів обласного центру. Фото ДСНС

Вночі очільник ОВА Андрій Райкович повідомляв, що у селі Липняжка Новоукраїнського району ворожий БпЛА пошкодив вежу мобільного зв'язку. Постраждалих, на щастя, немає.

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А ранком вибухи лунали в Харкові. Мер обласного центру Ігор Терехов повідомляв про влучання «Шахеда» в Шевченківському районі міста: «Приліт біля багатоповерхівки. Пошкоджено балкони та вибиті вікна. Обстеження місця удару триває».

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що російський ударний безпілотник влучив в проїжджу частину. Постраждав 14-річний хлопець — у нього гостра реакція на стрес.

Нагадаємо, що днями росіяни масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів, в тому числі й 11-ма балістичними. Основний удар на себе прийняв Київ, де балістика влучила в житловий будинок — загинули 12 людей, близько сотні постраждали. Напередодні в столиці оголошували день жалоби.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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