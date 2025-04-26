ООН обмежила підтримку переселенців в Україні через США

Через війну в Україні багато її громадян стали переселенцями. Агентство ООН у справах біженців повідомило про скорочення допомоги для новоприбулих українських переселенців через зменшення фінансування з боку США, пише gazeta.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Так, американська допомога, яка 2024 року складала 40% від загального бюджету організації, була призупинена. Це змусило ООН обмежити низку важливих гуманітарних програм.

«Деякі з програм, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки США, призупиняються», — зазначила представниця Агентства ООН у справах біженців України Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Серед найбільших втрат — програми психологічної та соціальної підтримки, матеріали для екстреного будівництва житла та грошова допомога. Інші західні донори також знизили обсяги фінансування, оскільки переорієнтувалися на збільшення оборонних витрат.

РЕКЛАМА

Як наслідок, заклик агентства про виділення 3,32 мільярда доларів на підтримку 8,2 мільйона людей в Україні був профінансований лише на 25%.

«Нам довелося зменшити кількість людей, яким ми надаємо пріоритет. Ми закликаємо донорів надати необхідне фінансування, щоб ми могли продовжити надавати допомогу тим, хто цього найбільше потребує», — сказала Біллінг.

Також стало відомо, що Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату допомоги для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю до кінця травня включно. Про це повідомили на Урядовому порталі.

РЕКЛАМА

«Отримувачам допомоги додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту)», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», внутрішньо переміщені особи та громадяни, які повернулися з-за кордону, тепер можуть отримати фінансову підтримку на оренду житла.

107

Читайте нас у Facebook