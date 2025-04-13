Українцям допоможуть грошима: кому скоро перерахують долари на картку

Внутрішньо переміщені особи та громадяни, які повернулися з-за кордону, тепер можуть отримати фінансову підтримку на оренду житла.

Програма реалізується Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у партнерстві з благодійним фондом «Право на захист».



Мета програми — допомогти переселенцям адаптуватися до нових умов життя та тимчасово покрити витрати на оренду. Допомога надається на строк до шести місяців.

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Програма діє у Києві та Київській області, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Подати заявку можуть переселенці (ВПО) та люди, які повернулися з-за кордону й мешкають в орендованому житлі з незадовільними житловими умовами.

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А також ВПО та українці, які повернулися з-за кордону, що проживають в орендованому житлі і перебувають під ризиком виселення.

Домогосподарство-учасник має самостійно знайти собі житло для проживання та сплатити перші два місяці його оренди (витрати буде компенсовано).

Також йдеться про те, що після завершення допомоги, домогосподарство повинно самостійно оплачувати житло за рахунок працевлаштування, додаткової зайнятості, відкриття власної справи тощо.



Ще однією умовою є те, що жоден із членів сім'ї не повинен брати участь або раніше отримувати аналогічну допомогу від інших організацій чи держави.

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Для подання заявки на допомогу, потрібно заповнити анкету. Але заповнення анкети не гарантує участі у програмі.

«Якщо ви відповідаєте критеріям, зв'яжуться з вами за телефоном і запросять на співбесіду. Тільки після цього буде ухвалено рішення про включення до програми», — йдеться у повідомленні.



Гроші будуть перераховані у доларах США на електронний гаманець Vibrant, встановлений на смартфоні. Одержувачу прийде SMS із посиланням на завантаження програми.

Контакти для консультацій:

Гаряча лінія: 0800 750 104

Альтернативні номери: 063 182 65 93, 063 182 67 45

Електронна адреса: cash. [email protected]

Також можна скористатись формою «Зворотній зв'язок» на сайті фонду.

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Раніше ми розповідали, як переселенцям отримати субсидію на оренду житла.

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