«Грошовий» Молодик 27 квітня: що потрібно зробити ввечері у неділю, щоб розбагатіти

Астрологи радять провести сьогоднішній день в спокої та тиші, але при цьому не байдикувати.

Крім того, українська астрологиня Катерина Соловйова радить провести сьогодні особливий ритуал, адже о 22:31 (за київським часом) не небосхилі з'явиться новий місяць (Молодик), пише Styler.

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«27 квітня о 22:31 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика. Слідкуйте за думками: сформовані уявні форми повинні бути виключно позитивними, оскільки незабаром усі згенеровані ментальні фантазії будуть легко впроваджуватися у життя. Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця», — розповіла експертка.

За її словами, особливо сприятливою для цього є перша година першої доби, тобто з 22:31 до 23:31 за Києвом.

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«27-го квітня Місяць буде у Тельці у поєднанні з Сонцем. Для нічного світила — це одне з найкращих положень. Молодик у Тельці часто називають «грошовим», — додала вона.

Усе, що стосується матеріальних і духовних цінностей, талантів, економіки, фінансів, політики, різноманітних видів мистецтва, біології, медицини, буде у фокусі.

Місяць у Сонці, зазначила Соловйова, будуть у складних аспектах з:

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Марсом — планетою активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів;

Плутоном — планетою трансформації, ризиків, небезпеки та великих грошей;

Чорним Місяцем — фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого «демона-спокусника».

«Тому краще не планувати нічого по сферах вашого радиксу, в яких в момент Молодика знаходитимуться транзитні Марс, Плутон і Чорний Місяць Зважаючи на те, що усі планети будуть директними, найефективніше складати плани та задачі, які торкнуться принципово нових ситуацій у житті», — розповіла астролог.

«Усе заплановане краще розпочинати втілювати з 7 травня. При цьому бажано сконцентруватися та проявляти найкращі якості Тельця: витримку, терпіння, працьовитість, постійність», — наголосила вона.

Також Соловйова сказала, що треба робити після настання Молодика:

перерахувати свої готівкові гроші та навести лад у гаманці;

зробити увечері розслаблюючий масаж — це дуже сприяє активації енергій Тельця та Венери, управительки Нового Місяця.

Якщо ж ваші побажання пов’язані з грошима, спробуйте посадити в горщик з землею насіння будь-якої рослини, при цьому думайте про фінанси. А коли посіви зійдуть, доглядайте їх, повертаючись подумки до свого наміру і візуалізуючи його, щоб поступово мрія втілилася у дійсність.

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Ритуал на Молодик для здійснення мрій

Безпосередньо перед настанням Молодика необхідно запалити свічку і тричі за годинниковою стрілкою обійти все приміщення, освітлюючи свічкою усі кути. Потім помістить свічку у свічник, поставте її на стіл, сядьте навпроти та напишіть перелік того, чого хочете позбутися у своєму житті: згубних звичок, нестабільності, якихось рис характеру, проблем зі здоров'ям, безгрошів'я, образ, негативних думок, емоцій тощо.

Вносити до цього списку можна лише те, що стосується безпосередньо вас. Кожен пункт завершуйте словами: «Я пробачаю і відпускаю все, що сталося».

Потім спаліть аркуш з одкровенням. А попіл треба змити в унітаз, після чого прийміть душ (повністю — також помийте голову).

Поверніться до столу, на якому горить свічка, і напишіть на аркуші список з подяками. Дякувати можна всім і за все: Вищим силам, родичам, друзям, знайомим, колегам, незнайомим (детально описати незнайомця) за те, що вважаєте за потрібне: позитивні емоції, досвід, конкретну допомогу тощо.

«Період, за який треба дякувати — протягом 30 днів від минулого Молодика. Повинно бути щонайменше 12 подяк», — уточнила фахівчиня.

Перегорніть аркуш на інший бік, намалюйте великий рівнобедрений трикутник на весь лист і поділіть його приблизно посередині горизонтальною лінією. У нижній трапеції треба перерахувати ті матеріальні цілі, яких плануємо досягти протягом прийдешніх 30 днів. У верхньому трикутнику перерахуйте цілі свого розвитку. Угорі, над вершиною великого трикутника, напишіть свою місію (слоган) на цей період.

Всі перераховані дії треба розрахувати за часом таким чином, щоб завершити їх приблизно о 22:21. А в той час, що залишився до точної фази Молодика, покладіть аркуш трикутником з бажаннями та планами нагору перед свічкою, і, дивлячись на неї, відчуйте тепло у своєму сонячному сплетенні.

Уявіть, що з цієї точки виходять промені, які зігрівають весь світ навколо. Потрібно розслабитися, спираючись спиною на спинку стільця. У такому стані варто пробути щонайменше до 22:31.

«Далі можна займатися своїми справами або лягти спати, але до цього свічка повинна повністю вигоріти. Потім аркуш (не згинаючи!) треба вкласти в гарну книгу або журнал, який подобається. Бажано, щоб домашні про нього не знали. Він повинен зберігатись до наступного Молодика», — резюмувала астролог.

Ще один відомий астролог — Макс Гордєєв — розповів, що потрібно зробити з банківською картою, щоб на ній завжди були гроші.

Нагадаємо, раніше Гордєєв назвав п'ять речей, які потрібно зробити до 30 квітня.

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