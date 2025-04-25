Зірки пророкують щасливий вікенд представникам п'яти знаків зодіаку — але тільки в тому разі, якщо вони діятимуть рішуче.

Своєю чергою, мольфар Макс Гордєєв зробив розклад на картах Таро на кінець тижня, але попередив, що для повного виконання передбачення може знадобитись не один, а два, чи три дні.



«Ця інформація буде корисною всім, хто хоче змінити своє життя на краще, скоригувати курс у напрямку процвітання, вберегти себе від можливих труднощів», — додав фахівець.

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Овен — «Королева Пентаклів»

Овнам опорою стане внутрішній стрижень. Але їм потрібно звернути увагу на фізичний та психічний стан, відпочити, щоб в підсумку отримати ще більше.

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Телець — «П'ятірка Жезлів»

У Тельців можуть загостритися стосунки з кимось. Потрібно бути обережними з конкурентами. У вас вистачить сили подолати будь-які труднощі.

Близнюки — «Туз Кубків»

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Починається світла смуга, у життя вриваються світлі події. Радійте і дозвольте собі любити.

Рак — «Колесо Фортуни»

Готуйтеся до змін. Будь-які зміни найближчим часом підуть вам на користь.

Лев — «Двійка Кубків»

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Леви можуть закохатися в когось або знайти чудового друга. Також є шанс на партнерство, яке стане для вас важливим.

Діва — «Вісімка Мечів»

Дівам краще не придумувати собі обмеження. Позбудьтеся цих установок, щоб поглянути на світ широко відкритими очима.

Терези — «Зірка»

Найкраще попереду. Навіть якщо у вас тимчасові труднощі, ваш розум та наполегливість допоможуть вам вийти на правильний шлях.

Скорпіон — «Двійка Мечів»

Скорпіонам потрібно рішуче зробити правильний вибір. Ваша інтуїція вже підказала вам потрібне рішення.

Стрілець — «Десятка Жезлів»

Стрільцям не варто брати на себе зайві клопоти, краще передати якісь завдання іншим.

Козоріг — «Трійка Жезлів»

Ваша ініціативність дасть плоди. Але тепер важливо задуматися про майбутнє, почати планувати своє життя. Незабаром з'являться цікаві можливості.

Водолій — «Вежа»

Щось станеться, що повністю змінить життя. Боятися цього не потрібно, адже так ви позбудетеся зайвого, щоб впустити краще.

Риби — «Вісімка Жезлів»

На вас очікують якісь новини, рух, динамічний поворот подій. Зміни можуть бути дуже стрімкими, тому важливо не проґавити шанс на зміни.

Також пан Гордєєв порадив, що потрібно обов'язково зробити з 25 до 30 квітня.

Раніше «ФАКТИ» писали, які знаки зодіаку отримають дуже позитивний сюрприз до 20 травня.

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