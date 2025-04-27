Овнам краще не виходити з дому, та й Рибам настав час відпочити: гороскоп на 27 квітня

Астрологи, які раніше назвали знаки Зодіаку, яким пощастить на цих вихідних, склали гороскоп на 27 квітня. Сьогодні особливо важливо зберігати душевну рівновагу і не дозволяти негативним емоціям взяти гору над позитивними, інформує ТСН.

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Козеріг

Сьогодні рекомендується провести день в спокої та тиші, але це не означає байдикувати. Оберіть заняття без поспіху, наприклад, організуйте документи за рівнем важливості.

Водолій

Якщо нещодавно сталася сварка з керівництвом, не варто впадати у відчай. Краще зробіть висновки з ситуації і в понеділок виправте свої помилки. Ваш керівник це оцінить.

Риби

Сьогодні ви відчуваєте слабкість не через хворобу, а через накопичену втому. Скористайтеся вихідним для відпочинку, відкладіть справи та дайте собі час на відновлення сил.

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Овен

Якщо хочете зберегти спокій, проведіть день вдома, займаючись тим, що приносить вам задоволення, наприклад, своїм хобі, на яке не вистачає часу в будні.

Телець

Не намагайтеся покращити настрій за допомогою алкоголю: хоча на деякий час це може здаватися ефективним, але потім наслідки будуть ще гіршими.

Близнюки

Не піддавайтеся на провокації з боку токсичних людей. Їхнє завдання — вивести вас із себе і «живитися» вашою енергією. Постарайтеся не дати їм жодного шансу.

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Рак

Складні господарські та побутові справи краще відкласти на потім, адже ризик натрапити на підводні камені високий. Сьогодні зосередьтеся на необхідній рутині.

Лев

Щоб припинити конфлікти між членами родини, займіть їх домашніми справами, таким чином мінімізуючи їх взаємодію.

Діва

Не беріть близько до серця зауваження від знайомих і, особливо, незнайомих людей. Це лише їхня точка зору, і вона не має жодного впливу на вас.

Терези

Захистіть себе від зайвого спілкування, навіть онлайн. Бесіди будуть непотрібними, і згодом ви пошкодуєте про витрачений час.

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Скорпіон

Щоб впоратися з негативною енергією, займіться прибиранням, спортом або захопленнями, яким ви хочете приділити більше часу.

Стрілець

Не бажайте зла навіть тим, хто, на вашу думку, його заслуговує. Ваші слова можуть швидко здійснитися, і ви зрозумієте, що бумеранг — не найприємніше відчуття.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологиня Анджела Перл назвала три знаки Зодіаку, яким таланитиме в роботі та особистому житті до кінця квітня.

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