41.19 / 41.86 47.06 / 47.82
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог вдарив по Херсону: пошкоджено лікарню та будинки, постраждали люди

17:17 27 квітня 2025
Херсон, фото з відкритих джерел

Загарбники продовжують обстрілювати мирні міста України. Крім Костянтинівки, сьогодні, 27 квітня, постраждало місто Херсон.

Про обстріл повідомили у Херсонській міській раді.

Місцеві ЗМІ уточнюють, що близько 10 ранку російська авіація завдала удару по Дніпровському району Херсона.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та об’єкт охорони здоров'я.

На цей час відомо про чотирьох постраждалих. 81-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та садна обличчя, вона перебуває під наглядом лікарів. Ще двоє чоловіків, 58 і 59 років, звернулися до медиків із мінно-вибуховими травмами та відкритими ранами голови.

РЕКЛАМА

Будівля медичного закладу постраждала від вибухової хвилі — переважно вибиті вікна.

За повідомленням МВА, інформації про поранених серед персоналу або пацієнтів наразі немає. Медики продовжують обстеження постраждалих.

Зазначимо, що Херсон став єдиним обласним центром, який російські війська захопили на початку повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року українські військові звільнили місто та правобережну частину області під час контрнаступу. Наразі лівобережжя Херсонщини залишається під російською окупацією. Звідти російські війська щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

РЕКЛАМА

Про життя в прифронтовому місті в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ».

116

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Новолуние. Фото Pixabay

«Грошовий» Молодик 27 квітня: що потрібно зробити ввечері у неділю, щоб розбагатіти

Потап на сцені. Фото instagram.com/realpotap/

Українці прощаються з Потапом: що сталося

пенсіонери 65+ мають право на доплату до пенсії, фото з відкритих джерел

Підвищать без індексації: у кого з пенсіонерів скоро зросте сума виплат

Луїш Фігу та Хелен Сведін

Легендарний володар «Золотого м'яча» розлучився із красунею-дружиною: у них троє дорослих доньок (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту