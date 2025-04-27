Ворог вдарив по Херсону: пошкоджено лікарню та будинки, постраждали люди

Загарбники продовжують обстрілювати мирні міста України. Крім Костянтинівки, сьогодні, 27 квітня, постраждало місто Херсон.



Про обстріл повідомили у Херсонській міській раді.

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Місцеві ЗМІ уточнюють, що близько 10 ранку російська авіація завдала удару по Дніпровському району Херсона.

Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та об’єкт охорони здоров'я.

На цей час відомо про чотирьох постраждалих. 81-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та садна обличчя, вона перебуває під наглядом лікарів. Ще двоє чоловіків, 58 і 59 років, звернулися до медиків із мінно-вибуховими травмами та відкритими ранами голови.

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Будівля медичного закладу постраждала від вибухової хвилі — переважно вибиті вікна.

За повідомленням МВА, інформації про поранених серед персоналу або пацієнтів наразі немає. Медики продовжують обстеження постраждалих.

Зазначимо, що Херсон став єдиним обласним центром, який російські війська захопили на початку повномасштабного вторгнення. Восени 2022 року українські військові звільнили місто та правобережну частину області під час контрнаступу. Наразі лівобережжя Херсонщини залишається під російською окупацією. Звідти російські війська щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

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Про життя в прифронтовому місті в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ».

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