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Росіяни вдарили по Херсону: постраждала вагітна жінка та її 2-річний син

11:24 7 квітня 2025
З-під завалів рятувальники витягли вагітну жінку та її 2-річного сина, фото скріншот відео

Херсон щодня перебуває під атаками ворога. Сьогодні росіяни в черговий раз завдали удару по Херсонщині. Через російський обстріл постраждала вагітна жінка та дитина, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

«Через влучання ворожого снаряду у будинок, під завалами опинилися 31-річна херсонка та її син, якому майже два роки. Матір прикрила малечу власним тілом. Потерпілих дістали з-під завалів. Нині вони перебувають у лікарні, де отримують всю необхідну медичну допомогу», — зазначив він.

У жінки, яка перебуває на шостому місяці вагітності, діагностували травму голови, у хлопчика — вибухова травма та контузія.

За інформацією Прокудіна, минулої доби російські військові били по соціальній інфраструктурі Херсона та області.

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Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення.

Під обстрілом були житлові квартали. Зокрема, пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватний автомобіль.

Сьогодні окупанти скинули КАБ на село Токарівка Друга на Харківщині. Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес.

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