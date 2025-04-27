Окупанти обстріляли КАБами Костянтинівку: є вбиті та поранені

Російська армія атакувала Костянтинівку — завдала дев'ять ударів авіабомбами (КАБ-250) та ударними дронами. Є загиблі, сім людей поранені.

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Про це повідомили в поліції Донецької області.

«Вчора росіяни завдали по місту 9 авіаударів бомбами КАБ-250 та БПЛА. На місцях влучань працювали одразу декілька груп парамедиків», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки, за даними поліції, загинули двоє чоловіків віком 41 та 45 років.

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«Поранено сім осіб: дві жінки — віком 52 і 60 років та п’ятеро чоловіків віком 50, 53, 56, 56 і 64 років», — зазначили правоохоронці.

До того ж руйнувань зазнали 34 цивільних об’єкти: 2 багатоквартирних і 20 приватних будинків, адмінбудівля, нежитлові приміщення, транспортні засоби.

Зазначимо, що останнім часом російські війська постійно обстрілюють Костянтинівку, намагаючись вийти на кордон на кордон Донецької та Луганської областей. Зокрема, днями загарбники атакували колону автівок з людьми, які евакуювалися з одного з сіл під Костянтинівкою. Окупанти прицільно били саме по людях, були постраждалі.

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Також нещодавно російські війська здійснили 10 авіаударів по Костянтинівці, пошкодивши важливі інфраструктурні об'єкти, зокрема електромережу ДТЕК. Унаслідок атаки поранено одну людину.

Також сьогодні вночі окупанти атакували Одесу та прифронтові Херсонську та Дніпропетровську області. На Дніпропетровщину були загиблі серед місцевих мешканців. На Херсонщині одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення.

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