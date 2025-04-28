У перші дні пішов добровольцем на війну: на Покровському напрямку загинув 25-річний молодший сержант з Вінниччини

На рідну Вінниччину «на щиті» повернувся ще один мужній захисник. 25 квітня на війні з російськими окупантами загинув бойовий медик взводу безпілотних комплексів спеціального призначення Григорій Шквиренко. Йому лише виповнилось 25… Скромний, тихий, але цілеспрямований та бойовий хлопчина, який завжди був готовий прийти на допомогу, повідомляє Теплицька селищна рада.

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«Григорій навчався у Теплицькому професійному аграрному ліцеї, здобув спеціальність електромонтера. Далі строкова служба, після якої, здавалося, ціле життя попереду, якби російські окупанти не напали на Україну», — йдеться у повідомленні.

28 лютого 2022 року хлопець добровольцем став на захист України. Спочатку служив стрільцем стрілецької роти військової частини 3008 Західного ОТО, а з червня 2023 року — бойовим медиком взводу безпілотних комплексів спеціального призначення Західного ОТО Національної гвардії України.

Свій останній бій Григорій прийняв поблизу населеного пункту Шевченко Перше Покровського району. У Григорія залишились батько та сестра, яка несе службу у ЗСУ.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Ужгороді провели в останню путь 26-річного захисника Едуарда Перебзяка.

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